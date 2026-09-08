倉庫で保護された子猫。おうちへやってきた直後の愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は97万回を超え「初日から、おトイレ出来て、お利口さん」「優しい人と巡り会えて良かった」「この出逢いはもはや運命ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：『職場の倉庫に迷い込んだ子猫』を保護→家族に迎えた結果…ほっこりする光景】

倉庫で保護された子猫との出会い

YouTubeアカウント「鈴蘭小道［カリンバ kalimba］」に投稿されたのは、職場の倉庫で保護されたという子猫の様子です。投稿者さんの職場に迷い込んできた子猫は、用意された大きなダンボール箱の中で待機することに。

「ニャーニャー」と愛らしく鳴く姿に「連れて帰るしかない」と運命を感じた投稿者さんは、旦那さんに相談のうえ、お迎えを決意したそうです。

トイレもバッチリ！賢い姿に感激

動物病院でノミの薬とワクチンを打ってもらいおうちにやってきた子猫は、はじめは机の下に潜って様子見をしていたといいます。

一方、突然猫をお迎えすることになった投稿者さんは、猫トイレを買いに行くなど準備を進めたのだそう。

子猫はしばらくして、水を飲んだり、前足で顔を毛づくろいしたり、少しずつリラックスしてきた様子だったといいます。

投稿者さんはそんな子猫を「いつまでも眺めていられる」と思ったそうです。猫トイレの準備もでき、30分くらいすると子猫は自分でおしっこをしてくれたとのこと。子猫の賢さに投稿者さんは驚いたといいます。その後、子猫はご飯をもりもり食べ、食後の毛づくろいをして寝てしまったそうです。

初日からすっかり安心モード！

子猫は肉球の色から「あずき」ちゃんと名付けられたとのこと。あずきちゃんは、初日からくつろぎ、お子さんたちに構われても寝てしまうほどこのおうちを安心できる場所だと感じたようです。

ちなみに数日後には、姉妹猫の「くろまめ」ちゃんも職場で保護されてお迎えすることになったといいます。2匹は現在とても仲良く過ごしているとのこと。突然の出会いから始まった温かい家族のストーリーに、思わずほっこりとした気持ちになりますね。

動画には「この猫ちゃんの賢いポイントはすぐトイレ覚えたことではなく自分を大事にしてくれるお家をきちんと選べたとこですね」「初日からくつろぐ子は中々いないですよ。運命ですね」「こうやってまた一家族猫沼にハマってゆくのである」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「鈴蘭小道［カリンバ kalimba］」では、投稿者さんのカリンバの演奏や、子猫たちの保護から約1ヵ月までの様子が投稿されています。2ヶ月目からは、新たに開設したYouTubeチャンネル「保護猫日記【あずきとくろまめ】」に投稿の場を移し、あずきとくろまめの成長や日々の様子を毎日紹介しています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「鈴蘭小道［カリンバ kalimba］」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。