グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、ピンクのワンピ姿が「スタイル抜群」「これは反則ですな」「すっっご」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが7日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が今回投稿したのは、抜群のスタイルが印象的なワンピース姿。投稿内では「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたたたたーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるーーー」とつづった。ファンからは「プロポーション抜群」「すっっごい」「これは反則ですな」などの声が相次いでいる。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が今回投稿したのは、抜群のスタイルが印象的なワンピース姿。投稿内では「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたたたたーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるーーー」とつづった。ファンからは「プロポーション抜群」「すっっごい」「これは反則ですな」などの声が相次いでいる。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）