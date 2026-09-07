ハンガリー国防省・国防軍全面協力『オペレーション：カブール』壮絶な銃撃戦を捉えた本編映像解禁
2021年8月アフガニスタンのカブール陥落時、ハンガリー軍によって実行された実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』（9月11日公開）より、自動車爆弾の爆発から始まる、兵士たちとテロリストの壮絶な銃撃戦を捉えた本編映像が解禁された。
【動画】「自動車爆弾だ！」 壮絶な銃撃戦が展開『オペレーション：カブール』本編映像
本作は、実際にハンガリー政府が主導し、国防軍が作戦を実行した「シャーマン作戦」をベースに映画化。
2021年8月8日に米軍がアフガニスタン撤退を開始。各地から避難民がカブール空港に押し寄せて大混乱に陥る。そんな中、NATO加盟国でアフガンの治安維持にあたっていたハンガリー軍は、自国民と現地協力者200名を48時間で救出する任務を帯びる。兵士たちはカオスを極める空港ゲートの最前線で、「命の選別」「テロの脅威」という困難な任務に挑んでいく。
そして、救出作戦にあたるバーリント中尉は、命の恩人である女性医師エステルがタリバンに拉致されたことを知る。攻勢を強めるタリバンの空港制圧まで残りわずか。バーリントたちは200名とエステルを救出して無事脱出することは出来るのか？
撮影場所は、ハンガリーの首都・ブダペスト。近年『オデッセイ』『ブレードランナー2049』ほかそうそうたるハリウッド大作から撮影地に選ばれており、その結果現地では外貨の獲得に加え、撮影や美術をはじめとする各技術パートの技量が飛躍的に上昇。そして現在「MCU」「DCU」「スター・ウォーズ」シリーズなどに参加のスタッフを擁するVFXのスタジオが、相次いでブタペストで活動をはじめている。
本作ではそうした実力派のスタッフと、ハンガリーの国防省と国防軍が全面協力。実際の作戦に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導した。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両、軍用機を多数使用してリアリティを徹底追及。すべてハンガリー国内で撮影された本作で、当時のアフガニスタンが見事に再現された。
この度解禁となった本編映像は、病院へ猛スピードで突入しようとするVBIED（車両搭載型即席爆発装置）を阻止すべく、ハンガリー兵たちが決死の攻防を繰り広げるシーン。
間一髪のところで病院の入口に車両を停止させることに成功するが、それはさらなる悪夢の始まりだった。周囲に潜伏していたテロ組織が一斉に姿を現し、激しい銃撃戦へと発展。銃声が鳴り響く極限の戦場で、バーリント中尉は仲間を守るため、安全な場所へ移動しようと駆け出す。しかし次の瞬間、無情にも飛来した銃弾が直撃し…。
果たしてバーリント中尉は、テロ組織の脅威からアフガニスタンの人々を守り抜くことができるのか。そして、混乱の最中に取り残された関係者を無事ハンガリーへ連れ帰ることはできるのか。極限状態で繰り広げられる緊迫の攻防から一瞬たりとも目が離せない、手に汗握る本編映像となっている。
映画『オペレーション：カブール 極限救出48時間』は、9月11日より全国公開。
【動画】「自動車爆弾だ！」 壮絶な銃撃戦が展開『オペレーション：カブール』本編映像
本作は、実際にハンガリー政府が主導し、国防軍が作戦を実行した「シャーマン作戦」をベースに映画化。
2021年8月8日に米軍がアフガニスタン撤退を開始。各地から避難民がカブール空港に押し寄せて大混乱に陥る。そんな中、NATO加盟国でアフガンの治安維持にあたっていたハンガリー軍は、自国民と現地協力者200名を48時間で救出する任務を帯びる。兵士たちはカオスを極める空港ゲートの最前線で、「命の選別」「テロの脅威」という困難な任務に挑んでいく。
撮影場所は、ハンガリーの首都・ブダペスト。近年『オデッセイ』『ブレードランナー2049』ほかそうそうたるハリウッド大作から撮影地に選ばれており、その結果現地では外貨の獲得に加え、撮影や美術をはじめとする各技術パートの技量が飛躍的に上昇。そして現在「MCU」「DCU」「スター・ウォーズ」シリーズなどに参加のスタッフを擁するVFXのスタジオが、相次いでブタペストで活動をはじめている。
本作ではそうした実力派のスタッフと、ハンガリーの国防省と国防軍が全面協力。実際の作戦に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導した。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両、軍用機を多数使用してリアリティを徹底追及。すべてハンガリー国内で撮影された本作で、当時のアフガニスタンが見事に再現された。
この度解禁となった本編映像は、病院へ猛スピードで突入しようとするVBIED（車両搭載型即席爆発装置）を阻止すべく、ハンガリー兵たちが決死の攻防を繰り広げるシーン。
間一髪のところで病院の入口に車両を停止させることに成功するが、それはさらなる悪夢の始まりだった。周囲に潜伏していたテロ組織が一斉に姿を現し、激しい銃撃戦へと発展。銃声が鳴り響く極限の戦場で、バーリント中尉は仲間を守るため、安全な場所へ移動しようと駆け出す。しかし次の瞬間、無情にも飛来した銃弾が直撃し…。
果たしてバーリント中尉は、テロ組織の脅威からアフガニスタンの人々を守り抜くことができるのか。そして、混乱の最中に取り残された関係者を無事ハンガリーへ連れ帰ることはできるのか。極限状態で繰り広げられる緊迫の攻防から一瞬たりとも目が離せない、手に汗握る本編映像となっている。
映画『オペレーション：カブール 極限救出48時間』は、9月11日より全国公開。