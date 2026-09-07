「なぜあの人は怒鳴るのか？」カウンセラーが明かす、すぐ感情的になる人の心理と“真に受けない”ための対処法
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【もう恐れない】怒鳴る人の心理と対処法3選／家族や職場の人にも多いタイプをあしらおう！」と題した動画を公開した。動画では、職場や家庭にいる「すぐ怒鳴る人」の心理構造と、その支配から逃れるための実践的な対処法が提示されている。
Ryota氏はまず、怒鳴る人の心理として「伝え方を学んでいない」ことを挙げる。大人であれば要求を言葉で説明できるが、怒鳴る人は「察してほしい」という赤ちゃんと同様のコミュニケーションを取り、相手を威圧して思い通りに動かそうとするという。さらに、プライドが高く自身の弱点が露呈するのを防ぐための「防衛的な威嚇」や、「自分は特別な存在だ」と思い込む「強すぎる自己愛」も、怒鳴る要因になると解説した。
これらの心理を踏まえ、Ryota氏は効果的な対処法を3つ提示する。1つ目は「必要な情報のみ受け取る」ことだ。怒鳴っている人は感情に飲まれて思考能力が低下しているため、「感情表現と内容を別で考えてほしい」と語る。内容だけを抽出すれば、実は大したことを言っていないケースが多いという。
2つ目は「静かに穏やかに対応する」こと。怒鳴る人は相手を萎縮させてペコペコさせたいという狙いがある。そのため、あえて低音でゆっくりと淡々に対応し、期待する反応を与えないことで、相手のエネルギーを消耗させられると説く。
3つ目は、冷静に「それだと話が聞けません」と伝えることだ。「そんなに大きい声だと緊張します」と、怒鳴る行動が無駄であることを示し、必要であれば人目のあるカフェなどに移動して世間の目を利用するのも有効だとしている。
動画を通じてRyota氏は、怒鳴る人は自分の感情を爆発させて人を支配しようとしているだけであり、正面から真に受ける必要はないと指摘する。「怒鳴るっていう行動は効き目がないんだよっていうのを見せていく」という言葉の通り、感情的な支配に屈せず、自分を守るための視点が得られる内容となっている。
Ryota氏はまず、怒鳴る人の心理として「伝え方を学んでいない」ことを挙げる。大人であれば要求を言葉で説明できるが、怒鳴る人は「察してほしい」という赤ちゃんと同様のコミュニケーションを取り、相手を威圧して思い通りに動かそうとするという。さらに、プライドが高く自身の弱点が露呈するのを防ぐための「防衛的な威嚇」や、「自分は特別な存在だ」と思い込む「強すぎる自己愛」も、怒鳴る要因になると解説した。
これらの心理を踏まえ、Ryota氏は効果的な対処法を3つ提示する。1つ目は「必要な情報のみ受け取る」ことだ。怒鳴っている人は感情に飲まれて思考能力が低下しているため、「感情表現と内容を別で考えてほしい」と語る。内容だけを抽出すれば、実は大したことを言っていないケースが多いという。
2つ目は「静かに穏やかに対応する」こと。怒鳴る人は相手を萎縮させてペコペコさせたいという狙いがある。そのため、あえて低音でゆっくりと淡々に対応し、期待する反応を与えないことで、相手のエネルギーを消耗させられると説く。
3つ目は、冷静に「それだと話が聞けません」と伝えることだ。「そんなに大きい声だと緊張します」と、怒鳴る行動が無駄であることを示し、必要であれば人目のあるカフェなどに移動して世間の目を利用するのも有効だとしている。
動画を通じてRyota氏は、怒鳴る人は自分の感情を爆発させて人を支配しようとしているだけであり、正面から真に受ける必要はないと指摘する。「怒鳴るっていう行動は効き目がないんだよっていうのを見せていく」という言葉の通り、感情的な支配に屈せず、自分を守るための視点が得られる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。