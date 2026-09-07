Ryota氏が提言する会社への復讐「自分の価値を高め、他で活躍する」元の職場に“手放したことを後悔させる”方法

カウンセラーが解説、人間関係の悩みは「一般的信頼の低下」にあった？挨拶という初期交流が消えた現代のリアル

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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。