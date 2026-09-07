『有吉の夏休み2026』エルフ荒川が初参戦 有吉弘行＆田中卓志らの“ベビーブーム”祝う大宴会も 11月14日放送決定
有吉弘行が気心の知れた仲間たちと過ごす夏休みに密着するバラエティー特別番組『有吉の夏休み2026 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）が、11月14日19時より放送されることが決定した。
【写真】有吉らがハワイで夏休みを満喫！
今回は番組初の11月放送。「季節は秋でも、ハワイへ行けば気分はいつでも夏休み！」をテーマに、年末年始の繁忙期を前に、多忙を極める有吉弘行と気心の知れた仲間たちが全力で遊び尽くす4時間スペシャルを届ける。
有吉とともに夏休みを満喫するのは、田中卓志（アンガールズ）、新山（さや香）、野呂佳代、ビビる大木、吉村崇（平成ノブシコブシ）のおなじみのメンバーたち。さらに、新メンバーとしてエルフの荒川も初参戦する。
ハワイ初上陸の極上ステーキや、種類豊富な絶品ピザを堪能できる食べ放題、ハワイの自然・文化とディズニーの世界観が融合したリゾート「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」など、話題のスポットが続々と登場する。
さらに今回の旅では、有吉をはじめ、田中や吉村らメンバーに“ベビーブーム”が到来していることから、赤ちゃんの誕生を祝う大宴会を開催。普段は見られないパパとしての表情や子育てトーク、余興ネタの披露など、おめでたムード満載の内容となる。
番組のチーフプロデューサーを務める情野は、「今年も有吉さんと仲間たちがハワイへ行ってまいりました。満天の青空、絶景の海、爽やかな風に包まれながら、一同は日常の喧騒（けんそう）を離れ、全力で夏休みを満喫しました」と語った。
続けて、「今回は、ウォールアートに挑戦。みんなで壁に富士山やダイヤモンドヘッドを描いていくのですが、想像以上の腕前でスタッフも驚きました。この絵はそのまま残していただけることになり、新たなハワイの名所になることを期待しています。さらに、入場無料のボタニカルガーデンでは巨大サボテンを観賞し、アウラニ・ディズニーではミッキーやミニーとの触れ合いも」と見どころをアピール。
そして、「メンバーに新たな家族が誕生したことを祝う、個性豊かな宴会芸も披露されます。見どころ満載の4時間超えのスペシャル！ 放送までもう少々お待ちください」と視聴者へメッセージを寄せた。
“夏の終わりの風物詩”としておなじみの本番組が、今年はちょっぴり遅めの“夏休み”を届ける。有吉と仲間たちが繰り広げる、笑いあり、グルメあり、お祝いありの常夏ハワイ旅となる。
番組公式SNSでは、「出演者が購入したお土産」や「ホテル宿泊券」が抽選で当たるプレゼント企画も実施。さらに、番組内で放送されるキーワードを集めて応募すると、抽選で「番組オリジナルTシャツ」が当たる恒例のプレゼント企画も行われる。
『有吉の夏休み2026 密着77時間in Hawaii』は、フジテレビ系にて11月14日19時より放送。
※チーフプロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■情野誠人（チーフプロデューサー）
今年も有吉さんと仲間たちがハワイへ行ってまいりました。満天の青空、絶景の海、爽やかな風に包まれながら、一同は日常の喧騒（けんそう）を離れ、全力で夏休みを満喫しました。そして今回は、ウォールアートに挑戦。みんなで壁に富士山やダイヤモンドヘッドを描いていくのですが、想像以上の腕前でスタッフも驚きました。この絵はそのまま残していただけることになり、新たなハワイの名所になることを期待しています。さらに、入場無料のボタニカルガーデンでは巨大サボテンを観賞し、アウラニ・ディズニーではミッキーやミニーとの触れ合いも。メンバーに新たな家族が誕生したことを祝う、個性豊かな宴会芸も披露されます。見どころ満載の4時間超えのスペシャル！ 放送までもう少々お待ちください。
【写真】有吉らがハワイで夏休みを満喫！
今回は番組初の11月放送。「季節は秋でも、ハワイへ行けば気分はいつでも夏休み！」をテーマに、年末年始の繁忙期を前に、多忙を極める有吉弘行と気心の知れた仲間たちが全力で遊び尽くす4時間スペシャルを届ける。
ハワイ初上陸の極上ステーキや、種類豊富な絶品ピザを堪能できる食べ放題、ハワイの自然・文化とディズニーの世界観が融合したリゾート「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」など、話題のスポットが続々と登場する。
さらに今回の旅では、有吉をはじめ、田中や吉村らメンバーに“ベビーブーム”が到来していることから、赤ちゃんの誕生を祝う大宴会を開催。普段は見られないパパとしての表情や子育てトーク、余興ネタの披露など、おめでたムード満載の内容となる。
番組のチーフプロデューサーを務める情野は、「今年も有吉さんと仲間たちがハワイへ行ってまいりました。満天の青空、絶景の海、爽やかな風に包まれながら、一同は日常の喧騒（けんそう）を離れ、全力で夏休みを満喫しました」と語った。
続けて、「今回は、ウォールアートに挑戦。みんなで壁に富士山やダイヤモンドヘッドを描いていくのですが、想像以上の腕前でスタッフも驚きました。この絵はそのまま残していただけることになり、新たなハワイの名所になることを期待しています。さらに、入場無料のボタニカルガーデンでは巨大サボテンを観賞し、アウラニ・ディズニーではミッキーやミニーとの触れ合いも」と見どころをアピール。
そして、「メンバーに新たな家族が誕生したことを祝う、個性豊かな宴会芸も披露されます。見どころ満載の4時間超えのスペシャル！ 放送までもう少々お待ちください」と視聴者へメッセージを寄せた。
“夏の終わりの風物詩”としておなじみの本番組が、今年はちょっぴり遅めの“夏休み”を届ける。有吉と仲間たちが繰り広げる、笑いあり、グルメあり、お祝いありの常夏ハワイ旅となる。
番組公式SNSでは、「出演者が購入したお土産」や「ホテル宿泊券」が抽選で当たるプレゼント企画も実施。さらに、番組内で放送されるキーワードを集めて応募すると、抽選で「番組オリジナルTシャツ」が当たる恒例のプレゼント企画も行われる。
『有吉の夏休み2026 密着77時間in Hawaii』は、フジテレビ系にて11月14日19時より放送。
※チーフプロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■情野誠人（チーフプロデューサー）
今年も有吉さんと仲間たちがハワイへ行ってまいりました。満天の青空、絶景の海、爽やかな風に包まれながら、一同は日常の喧騒（けんそう）を離れ、全力で夏休みを満喫しました。そして今回は、ウォールアートに挑戦。みんなで壁に富士山やダイヤモンドヘッドを描いていくのですが、想像以上の腕前でスタッフも驚きました。この絵はそのまま残していただけることになり、新たなハワイの名所になることを期待しています。さらに、入場無料のボタニカルガーデンでは巨大サボテンを観賞し、アウラニ・ディズニーではミッキーやミニーとの触れ合いも。メンバーに新たな家族が誕生したことを祝う、個性豊かな宴会芸も披露されます。見どころ満載の4時間超えのスペシャル！ 放送までもう少々お待ちください。