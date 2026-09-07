各地に災害級の大雨をもたらせた台風24号は7日午前9時、熱帯低気圧に変わりました。ただ、今週も秋雨前線の影響で各地で雨が降り、傘が手放せない一週間になりそうです。低気圧の接近・通過のタイミングで気圧のアップダウンが激しく、9日(水)の東京は影響度が特に大きくなる見込みです。気圧変化によって体調を崩しやすい方は、頭痛やめまいなどに注意が必要です。

気圧予報 東京で影響度「大」予想 台風から低気圧に変わっても頭痛・めまい注意を

先週(9月1日)発生し、日本周辺海域で迷走、秋雨前線の活動を刺激し、各地に災害級の大雨をもたらせた台風24号は7日午前9時、熱帯低気圧に変わりました。ただ、今週一週間も秋雨前線が列島に停滞し、各地に雨を降らせる見込みです。低気圧の接近・通過のタイミングで気圧のアップダウンが激しく、影響度が大きくなる見込みです。特に9日(水)の東京は影響度が特に大きくなる見込みです。気圧変化によって体調を崩しやすい方は、頭痛やめまいなどに注意が必要です。

気圧変化による症状

気圧変化による症状には、次のようなものがあります。

・頭痛やめまい、低血圧

・関節痛、首や肩のこり

・全身倦怠感

・気持ちが不安定になる

気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。

気圧変化で症状が出る前に

気圧の変化によって辛い症状が出る前に、以下のような対策をとるとよいでしょう。



① 規則正しい生活をしましょう。早寝、早起きを心がけて、睡眠時間をしっかり取るとよさそうです。食事はしっかりと、栄養のあるものを摂るようにしましょう。

② ハードスケジュールにならないように気をつけましょう。体調不良を避けられないときは、(予定変更は困難かもしれませんが)用事をずらしたりするのも効果的です。

③ アルコールは控えめにし、水分・塩分を摂るようにしましょう。(ただし、塩分は摂りすぎるとむくみやすくなります)

④ 気圧予報をチェックする習慣をつけましょう。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生