市原隼人『おいしい給食 season4』色とりどりの沖縄給食が並ぶキービジュアル＆甘利田にハブが憑依!? SPダイジェスト映像解禁
10月より放送スタートする市原隼人主演ドラマ『おいしい給食 season4』（テレビ神奈川ほか）より、キービジュアルとスペシャルダイジェスト映像が解禁された。
【動画】甘利田にハブが憑依!? 『おいしい給食 season4』スペシャルダイジェスト映像
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
公開された新ビジュアルには、甘利田の前にタコライス、もずくスープ、ジーマミー豆腐など沖縄ならでは色とりどりの給食が並び、“いざ、南国給食”というキャッチコピーが踊る。なんともうまそげなビジュアルには、山本千尋演じる新ヒロイン平良美晴、橋本偉成演じる甘利田のライバルとなる転校生・當間レン、そして、甘利田が担任を務める1年1組の生徒たちも登場してる。
併せて解禁されたスペシャル映像では、主題歌「君の花～OKINAWA session～」にのせて、沖縄ならではの異文化給食に感激し、ハブが憑依する甘利田の姿が。新たなライバル生徒、甘利田の暑がりを見抜く美晴先生、給食のおばちゃん、校長などの姿も捉えられている。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
各局の放送日程は以下の通り。
＜放送日程＞
■放送日程
テレビ神奈川 10月10日より毎週土曜21時30分
北海道放送 10月16日より毎週金曜9時55分
福島中央テレビ 10月24日より毎週土曜10時
仙台放送 10月13日より毎週火曜25時15分
北陸朝日放送 10月16日より毎週金曜25時25分
メ～テレ 10月11日より毎週日曜25時15分
群馬テレビ 10月13日より毎週火曜21時30分
とちテレ 10月14日より毎週水曜20時
テレ玉 10月16日より毎週金曜24時
チバテレ 10月13日より毎週火曜20時30分
TOKYO MX 10月14日より毎週水曜17時59より ※初回放送日変更の可能性あり
山梨放送 10月17日より毎週土曜25時25分
サンテレビ 10月14日より毎週水曜24時30分
KBS京都 10月15日より毎週木曜22時
広島ホームテレビ 11月4日より毎週水曜24時50分
KSB瀬戸内海放送 10月12日より毎週月曜24時55分
テレビ山口 10月12日より毎週月曜24時55分
九州朝日放送 10月14日より毎週水曜24時15分
鹿児島放送 10月14日より毎週水曜25時20分
琉球朝日放送 10月16日より毎週金曜24時15分
BS12 トゥエルビ 10月17日より毎週土曜21時30分
【動画】甘利田にハブが憑依!? 『おいしい給食 season4』スペシャルダイジェスト映像
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
併せて解禁されたスペシャル映像では、主題歌「君の花～OKINAWA session～」にのせて、沖縄ならではの異文化給食に感激し、ハブが憑依する甘利田の姿が。新たなライバル生徒、甘利田の暑がりを見抜く美晴先生、給食のおばちゃん、校長などの姿も捉えられている。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
各局の放送日程は以下の通り。
＜放送日程＞
■放送日程
テレビ神奈川 10月10日より毎週土曜21時30分
北海道放送 10月16日より毎週金曜9時55分
福島中央テレビ 10月24日より毎週土曜10時
仙台放送 10月13日より毎週火曜25時15分
北陸朝日放送 10月16日より毎週金曜25時25分
メ～テレ 10月11日より毎週日曜25時15分
群馬テレビ 10月13日より毎週火曜21時30分
とちテレ 10月14日より毎週水曜20時
テレ玉 10月16日より毎週金曜24時
チバテレ 10月13日より毎週火曜20時30分
TOKYO MX 10月14日より毎週水曜17時59より ※初回放送日変更の可能性あり
山梨放送 10月17日より毎週土曜25時25分
サンテレビ 10月14日より毎週水曜24時30分
KBS京都 10月15日より毎週木曜22時
広島ホームテレビ 11月4日より毎週水曜24時50分
KSB瀬戸内海放送 10月12日より毎週月曜24時55分
テレビ山口 10月12日より毎週月曜24時55分
九州朝日放送 10月14日より毎週水曜24時15分
鹿児島放送 10月14日より毎週水曜25時20分
琉球朝日放送 10月16日より毎週金曜24時15分
BS12 トゥエルビ 10月17日より毎週土曜21時30分