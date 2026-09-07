わんこにくまのぬいぐるみをあげた飼い主さん。夜になると、そのぬいぐるみをギュッと抱きしめて……。まるで小さな子どものような行動は、SNSでも大反響！「なんて癒される表情してるんだろ～」「かわいい♡天使ですね～(^-^)」といった声が寄せられました！

【動画：夜、寝る時間になると『くまさんのぬいぐるみ』を大型犬が…小さな子供のような『尊い寝姿』】

️夜になると…

Instagramアカウント「ルルちゃん/ワイマラナー(@luluchan0707)」さまは、ワイマラナーの「ルル」ちゃんと「ポノ」ちゃんの日常を発信しています。

今回は、ポノちゃんのある夜の行動を紹介。ポノちゃんには、大事なぬいぐるみがあるそうです。それは、ピンクのくまのぬいぐるみ！

普段はフミフミして遊んでいるぬいぐるみですが、夜になると……

ギュッとそのぬいぐるみを抱きしめて眠るのだとか！

️普段は元気いっぱいなポノちゃん

とても安らかなお顔でぐっすり熟睡しているポノちゃん。きっと小さな頃から一緒にいてくれたぬいぐるみを抱きしめることで、安心するのでしょう。まるで小さな子どものようで、とても可愛らしいですね！

そんなポノちゃんの可愛すぎる様子には「たまらなく可愛い過ぎます♡「ほっぺモチャってなってるのも可愛いです！」「なんか見てたら落ち着く」といった声が寄せられています。

普段はルルちゃんと一緒に過ごしているというポノちゃん。

とても仲睦まじいという2匹の様子は、Instagramアカウント「ルルちゃん/ワイマラナー(@luluchan0707)」さまにて発信されています。

ポノちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ルルちゃん/ワイマラナー(@luluchan0707)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。