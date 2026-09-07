【関東で線状降水帯の恐れ】東京･新宿駅では混乱見られずも“朝の通勤”直撃…鉄道では運休･運転見合わせ 新幹線にも影響【記者中継】
関東・東海・東北で線状降水帯発生の可能性
活動が活発になっている秋雨前線の影響で、関東や東海では、昼前まで、東北では夜のはじめ頃まで、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
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東京･新宿駅では混乱は見られないものの、鉄道では運休や運転見合わせが相次ぎ、朝の通勤を直撃しています。TBS社会部･松田岳記者の中継です。
関東の鉄道には雨の影響で運休などが発生
関東の鉄道には雨の影響で運休などが発生しています。
さらに山手線や京浜東北線など、多くの路線で、通常より本数を減らして運転します。
新幹線への影響です。
山形新幹線は、福島駅と新庄駅の間で終日の運転を見合わせます。
またこれに伴って、東京から福島までの「つばさ」も、一部が運休となるということです。
東海道新幹線は始発から通常通りの運行
一方、東海道新幹線は始発から通常通りの運行しています。
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