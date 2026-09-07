NHK「みんなで考える防災」X、会社の経営者＆上司へ“呼びかけ”「無理な出勤をさせないよう…」
防災・減災に役立つ最新情報・ニュースを発信するNHK公式アカウント「みんなで考える防災」の公式Xが、6日に更新。関東南部と東海で6日夜～7日にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあることから、会社の経営者や上司に向けたメッセージを届けた。
【画像】NHK「みんなで考える防災」X、会社の経営者＆上司へ“呼びかけ”
「【会社の経営者や上司の方へ】」との書き出しで「関東南部と東海では6日夜～7日 線状降水帯が発生するおそれがあり、7日朝は交通機関に大きな影響が出る可能性もあります」と紹介。
その上で「過去の災害では通勤など移動中に被害にあうケースも。従業員の方に無理な出勤をさせないようご検討お願いします」と呼びかけている。
【画像】NHK「みんなで考える防災」X、会社の経営者＆上司へ“呼びかけ”
「【会社の経営者や上司の方へ】」との書き出しで「関東南部と東海では6日夜～7日 線状降水帯が発生するおそれがあり、7日朝は交通機関に大きな影響が出る可能性もあります」と紹介。
その上で「過去の災害では通勤など移動中に被害にあうケースも。従業員の方に無理な出勤をさせないようご検討お願いします」と呼びかけている。