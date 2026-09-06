台風を避けるため早めに散歩に行ったワンコの、思わず笑ってしまう「帰宅時の光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万9000回再生を突破し、「何ともいえないお顔ｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：台風のため、パパが早めに犬の散歩へ→天気予報が外れ『大丈夫かな』と心配していたら…まさかの光景】

早めの散歩→急に土砂降りに！

Instagramアカウント「robinsasha_rottiee」に投稿されたのは、台風がくる前に、早めの散歩に繰り出したグレートピレニーズ「アクセル」さんのお姿。天気予報を確認して散歩に行ったものの、家を出て5分後にはまさかの土砂降りになったのだそう。

気になったママがドアを開けて外を見てみると、そこには大雨に打たれながら家に向かってくるアクセルさんとパパの姿が。雨粒が大きく勢いもあるのか、アクセルさんの目はしょぼしょぼしています。

急がず慌てず、ゆっくりと家へ

大きな雨粒が地面から跳ね返るなか、アクセルさんはいたって冷静な様子。焦らずゆっくりと家に向かう姿に、ママは「ごめんね」の気持ちと「かわえええ」の気持ちが同時に沸き起こってしまったと言います。

大雨に降られたアクセルさんとパパは、ゆっくりと歩きながら家に到着。アクセルさんは毛がモッフモフなので、表面はびしょ濡れでも毛の内側は意外に濡れていなかったんだとか。

大雨に打たれても、マイペース

アクセルさんは普段は床で寝ているそうですが、人の温もりが恋しくなるのか、時々隣で寝てくれるのだそう。安心しきった穏やかなアクセルさんの表情に、思わずほっこりしてしまいます。

ママ曰く、アクセルさんは「マイペースなおじいちゃん」なんだそう。不測の土砂降りの中でもマイペースを崩さず、「なんとも言えない表情」で乗り切ってしまうアクセルさんなのでした。

投稿には「何ともいえないお顔ｗ」「可愛すぎる」「さすがの貫禄」「笑っちゃいけないけど…ファイト」「おめめショボショボで可愛い」「この表情たまらんね」といったコメントが寄せられています。

アクセルさんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「robinsasha_rottiee」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「robinsasha_rottiee」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。