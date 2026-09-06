◇サッカー イングランド プレミアリーグ 第3節 クリスタル・パレス 3-2 フラム(日本時間5日、クレーブン・コテージ)

クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地選手が3試合連続スタメン出場。プレミア初ゴールはオフサイドで取り消しとなりましたが、決勝点をアシストしました。

1点ビハインドの前半14分、ゴール前へ入ると左サイドからのクロスを右足で合わせてゴールネットを揺らした鎌田選手。同点弾&自身プレミア初得点に笑顔で膝から滑って喜びを表現しました。

しかしその後のVARの結果、クロスが上がった際に鎌田選手の右足がわずかに出ていたとしてオフサイドの判定に。プレミア初得点は幻となりました。

それでも両チーム2-2の同点で迎えた後半32分に大仕事をこなします。ペナルティーエリア内での混戦でボールに詰めると、相手選手のクリアボールが鎌田選手に当たって味方の元へ。これを味方がゴールへたたき込み決勝ゴールとなると、鎌田選手にアシストが記録されました。

鎌田選手は後半44分にベンチに下がり、開幕からの3試合連続先発フル出場とはならず。しかし試合はクリスタル・パレスがそのまま逃げ切り、鎌田選手がチームの今季リーグ戦初勝利に大きく貢献しました。