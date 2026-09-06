フィギュアスケート女子でドーピング違反による４年の資格停止処分期間を終えたカミラ・ワリエワ（ロシア）への対応をめぐり、自国のＯＢから不満の声が上がっている。

ロシアメディアによると、今季得た中立選手（ＡＩＮ）の資格が取り消しになったという。男子もマーク・コンドラチュクが資格を取り消され、国際大会に出場できなくなった。「ＲＩＡノーボスチ」は「国際スケート連盟（ＩＳＵ）はこの件についてコメントできないと広報担当者が述べた」と伝えた

「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」によると、アイスダンスで五輪メダリストのアレクサンドル・ジュリンが憤慨。「スケーターにとって大惨事だ。私は非常に憤慨している。彼女はこの４年間で本当に大変な目に遭ってきたのに、まだいじめられている。何もかもが私たちに不利に働き、すべてが私たちに敵対していて、本当にひどい状況だ」と語った。

さらに「この状況は、ＩＳＵによる差別行為であり、ジェノサイド行為に等しい。我々は法廷に訴える必要があると思うだからＩＳＵはやりたい放題なんだ」と猛批判した。

ＩＳＵは２０２２年にウクライナ侵攻を始めたロシアと同盟国のベラルーシの国際大会参加を禁じていたものの、６月末に方針を転換。２６～２７年シーズンはＡＩＮとして国際大会への参加を容認している。