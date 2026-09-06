ゴロゴロと雷が鳴る夜に撮影された、2歳と生後3カ月の兄妹の写真がThreadsで4万いいねを集めて話題になりました。幼いながらも妹を守ろうとする兄のほほ笑ましい姿に、「頼りになるお兄ちゃんですね♡」「尊い…！」と多くの反響が寄せられています。



【写真】妹のおへそも、ボクが守る！頼もしいお兄ちゃん

妹が眠っている隣にちょこんと座り、なにやら真剣な眼差しのお兄ちゃん。実は数日前、雷が激しい夜にママに怒られてしまい「雷様におへそが取られてしまう」という言い伝えを知ったばかりだそう。



雷の音を聞いたお兄ちゃんは、妹のお腹のちょうどおへそあたりを服の上から右手で優しく守り、左手で自分のおへそを守っています…！「母ちゃんは頼もしいよ（笑）」と、ママがコメントを添えた1枚の写真。素直な2歳児らしい姿と、生まれたばかりの妹を守ろうとする、かっこいいお兄ちゃんの姿がありました。



投稿したママ（＠rsssdo_808）に話を聞きました。



--ふたりの姿を見たときの、ママのお気持ちを教えてください。



「必死に守る姿がかわいくっておもしろくて、思わず笑ってしまいました。最初は自分のおへそだけだったのですが、妹が自分で隠せないことが分かったのか、『ちゃん！（妹）』と言い、焦ってふたり分を守っていたので、母としては頼もしいお兄ちゃんだなと感じました」



--普段から優しいお兄ちゃんでしょうか？



「普段から優しいお兄ちゃんです。泣いているといい子いい子しにきてくれて、寝るときはおやすみのぎゅーをします」



--Threadsでの反響について、いかがでしょうか？



「何気なく投稿した写真が、ここまでたくさんの方に温かい反応をいただけるとは思っていなかったので、とても驚きましたし、うれしかったです」



幼いきょうだいの、ほほ笑ましい写真に多くのコメントが寄せられました。

「ちゃんと自分のおへそとふたり分♡」

「優しいお兄ちゃんですね」

「自分だって怖かろうに…なんてかっこいいお兄ちゃんなんだ！」

「おばちゃん泣いちゃう♡」

「こんなかわいい無垢なうちって、ほんと天使」



Threads（＠rsssdo_808）では、2歳児と0歳児の育児に奮闘するママの、リアルな日常やかわいらしいきょうだいの姿を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）