テレ朝お天気お姉さん27歳、ノースリーブワンピ姿が「スタイル抜群」「元気ハツラツでめっちゃ可愛い」とネット絶賛
お天気キャスターの今井春花が6日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ近影を動画で披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
今回は、ノースリーブの水色ワンピ姿を披露。動画内では「9月もよろしくね」と、 クールな表情でも魅せた。ファンからは「「スタイル抜群」「元気ハツラツでめっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
今回は、ノースリーブの水色ワンピ姿を披露。動画内では「9月もよろしくね」と、 クールな表情でも魅せた。ファンからは「「スタイル抜群」「元気ハツラツでめっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）