飼い主さんがベランダに出ると、「危ないよ」と言わんばかりに助けようとしてくる猫さん。その一生懸命な姿に、賞賛の声が止まりません。

飼い主さん想いな猫さんの姿は45万回を超えて視聴され、「目がキュルキュルすぎる」「お顔がｸﾞﾆｭﾝｸﾞﾆｭﾝなってて可愛いww」「イケおじだなぁ～。私も助けて頂きたい」「可愛くて泣ける」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主がベランダに出ると、猫が『危ないよ』と言わんばかりに…一生懸命な様子が可愛すぎる】

飼い主さんを助けようとして…

TikTokアカウント『ぶくぶく』に投稿されたのは、キジトラ猫「ぶーちゃん」の姿。子猫のときは天使のように可愛かったというぶーちゃん。7歳になった今では、中年オジさんのような貫禄を放っているのだとか。

ある日、飼い主さんがベランダにいると、ぶーちゃんがやってきたといいます。飼い主さんが危ないと思ったのか、ぶーちゃんが助けようとして…。

必死な姿に胸キュン

ベランダにいる飼い主さんのところに行こうと、ぶーちゃんが閉まっている網戸に顔を押し付けたといいます。「待ってて！今、助けるにゃん！」と必死な様子のぶーちゃん。ぶーちゃんにとって、飼い主さんがベランダにいることは、緊急事態のようです。

網戸に押し付けられたぶーちゃんの顔が潰れて、面白顔に。それでもぶーちゃんは飼い主さんのいるベランダに行くため、一生懸命、網戸と窓の隙間に入ろうとしていたのだとか。飼い主さんによると、「ベランダにいると私が脱走したと思うのか、毎回こうなる」とのこと。

愛情深いイケオジ猫

実は、ビビりな性格で外に出たことがないというぶーちゃん。未知で恐ろしい外の世界に飼い主さんが行ってしまわないように、必死に助けようとしていたのかもしれません。優しくて飼い主さん想いのぶーちゃんの行動に、胸を打たれます。

「ぶーちゃんの行動が可愛すぎて、外に出たくなっちゃいます」と飼い主さん。怖がりなのに自分を助けようとしてくれるぶーちゃんのことが、愛おしくて仕方ないそう。普段は食べて寝てばかりだというぶーちゃんですが、いざというときには頼りになるイケオジ猫さんなのでした。

投稿には、「顔挟まってるのかわいい」「可愛いよ可愛いオジ♡」「こんなん泣く。私も助けてお願い」「そんなに必死に助けようとしてくれるなんて...愛...」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『ぶくぶく』には、キジトラ猫ぶーちゃんのまったり穏やかな日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぶくぶく』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。