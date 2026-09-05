飼い主さんのお話にきちんと耳を傾けるポメプーさん。しかし『美容院』と『病院』と聞き間違えてしまって…一瞬にして『表情を激変させる光景』が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、驚きの変化を捉えたその光景は記事執筆時点で122万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられたこととなりました。

【動画：『病院行くよ』と言ったら『美容院』と勘違いし、笑顔になった犬→『違うよ』と伝えたら…まさかの表情】

Xアカウント『@mojapocci』に投稿されたのは、飼い主さんの言葉を聞き間違えてしまったポメプーさんの反応。

この時、飼い主さんは『今日は病院に行くよ』とその日の予定を「ぽっち」くんに説明したのだといいます。

一瞬にして『表情を激変させる光景』に反響

『病院に行くよ』と告げると…ぽっちくんは眩しいくらいの笑顔を浮かべてウキウキした様子で飼い主さんのお顔を見上げたのだそう。

『そうなの！？』『もう出かける？』なんていうかのように嬉しそうにするぽっちくんを見た飼い主さんは、その勘違いに気づいたのだとか。

そう、ぽっちくんは『病院』ではなく、いつも遊んでくれるトリマーさんがいる『美容院』に行くと聞き間違え、勘違いしてしまった模様。

『違うよ、病院だよ』と再度説明すると…ぽっちくんの表情からすぐさま笑顔は消え、きゅるんとした瞳から光をも失ってしまったのだとか…。

数秒前とはまるで別犬のように、一瞬にして表情を激変させてしまうぽっちくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「なんと分かりやすいガッカリの仕方」「わあい！からのシュン…」「最後の顔、可愛すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「嬉しさいっぱいの笑顔から絶望に突き落とされた感が溢れ出てる」「あからさまに目が…ｗ」などのコメントが寄せられています。

フレンドリーで天真爛漫な男の子の日常

ぽっちくんは、人もワンコも大好きでちょっぴり怖がりなポメプーの男の子。飼い主さんに対してはとっても甘えん坊で、あざと可愛い仕草はあまりにも尊く愛くるしいです。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすぽっちくんの日常は日々多くのユーザーにマルプーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mojapocci」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。