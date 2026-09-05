肋骨の疲労骨折で５月末から負傷者リストに入っているヤンキースの主将、アーロン・ジャッジ外野手（３４）が来週にも復帰する。４日（日本時間５日）は遠征先のパドレスの本拠地で試合前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。ライブＢＰを行うのは離脱した５月３１日以降初めてで、リハビリはついに最終段階に突入した。

練習後、ジャッジはＭＬＢ公式サイトのヤンキース番として知られるブライアン・ホッホ記者に復帰に向けた心境を告白。「こんなに時間がかかったことに腹が立つ。でもこれが現実だ。２か月前に復帰できていればよかったとは思うけれど、今はこういう状況にある。もうすぐだ。またステージに戻るのが待ちきれない」と語ったという。

アーロン・ブーン監督は９月８日（同９日）のロッキーズ戦から始まる次回本拠地連戦中にジャッジが復帰することを示唆。一方、ホッホ記者は「ジャッジは生の投手陣と対戦する必要があり、ヤンキースがホームに戻るまではそれをしないことを考えると、私は９月１１日（同１２日）のメッツ戦を復帰の目安として考えている」と指摘した。

本拠地でメッツとのサブウェイシリーズ第１戦が行われる９月１１日は、２５年前の２００１年にニューヨークで同時多発テロが起こった特別な日だ。９・１１の復帰についてジャッジは「プレーするかどうかは別として、特別な日になるだろうね。大きな一日になるはずだ。あの出来事は多くのニューヨーカーだけでなく、世界中、そしてこの国全体に影響を与えたからね。プレーするかどうかは分からないけれど、間違いなくその場にいて、その雰囲気を肌で感じることになると思うよ」と実感を込めた。