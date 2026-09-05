ドジャースの悩める新戦力カイル・タッカー外野手（２９）は４日（日本時間５日）の本拠地ナショナルズ戦に「８番・右翼」で先発出場した。８番で出場するのは移籍後初で、アストロズ時代の２０２０年以来、６年ぶりとなった。

今年１月にドジャースと４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円＝合意当時）の鳴り物入りで加入。主砲として期待されていたが、３日（同４日）時点で打率２割２分５厘、１１本塁打、５８打点、１０盗塁、ＯＰＳ０．６７７と低空飛行が続いており、本拠地でもブーイングを浴びている。

ついに下位打線に〝降格〟となったタッカーについてドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者はこの日、自身のＸに「カイル・タッカーの打率は２割２分５厘、ｗＲＣ＋は９１にまで低下しています。もし復調できなければ、彼は『ドジャース版アンソニー・レンドン』のような契約（高額ながら期待外れに終わる契約）として記憶されることになるでしょう--もっとも、レンドンよりは怪我が少なく頑丈ですが」と投稿。コメント欄は「本当に…彼は失敗作だった」「こんなにひどいとは思わなかった」「これからもっとひどくなるだろう」と同調する声が寄せられた。

タッカーと比較されたレンドンは２０２０年にエンゼルスと７年総額２億４５００万ドル（約３８０億円）で契約。しかし、怪我続きでエンゼルスでの出場は５年間で２５７試合にとどまり「ＭＬＢ史上最悪の契約」として認識されている。何とか打棒を復活させて〝第２のレンドン〟の汚名をそそぎたいところだが、果たして…。