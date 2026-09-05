『仮面ライダーマイス』第1話「子（ねずみ）！マイスターとお嬢様」、不可思議から人々を守る新仮面ライダー誕生！
秋谷郁甫が主演を務める、『仮面ライダーマイス』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第1話「子（ねずみ）！マイスターとお嬢様」が、あす9月6日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】今度の仮面ライダーはお嬢様を守るマイスター 第1話予告
今は昔、謎の生命体・不可思議から人々を守る十二支同盟は、いずれ来る不可思議との戦いに備え、100年の眠りについた。
時は現代、瑞生家専属マイスターの音澄宙（秋谷郁甫）。彼も瑞生家令嬢・瑞生優菜のため、仮面ライダーマイスに変身！ 不可思議との戦いに身を投じていた。不可思議をめぐり衝突する、宙と十二支同盟。新たな仮面ライダーの神話が始まる！
■第1話「子（ねずみ）！マイスターとお嬢様」あらすじ
人々を襲う謎の生命体・不可思議。瑞生家の専属マイスター・音澄宙（秋谷）は、高校生の瑞生優菜（堀川梨心）のために日々不可思議と戦っていた。一方で嶺髙華武利（東啓介）率いる組織・十二支同盟も不可思議から人々を守るため、100年の眠りから復活し活動を再開させる。
そんななか新たな不可思議による事件が発生し、麻尾達臣（安宅波颯）が巻き込まれる。現場に駆けつけた宙は仮面ライダーマイスに変身し、不可思議に立ち向かう！
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】今度の仮面ライダーはお嬢様を守るマイスター 第1話予告
今は昔、謎の生命体・不可思議から人々を守る十二支同盟は、いずれ来る不可思議との戦いに備え、100年の眠りについた。
時は現代、瑞生家専属マイスターの音澄宙（秋谷郁甫）。彼も瑞生家令嬢・瑞生優菜のため、仮面ライダーマイスに変身！ 不可思議との戦いに身を投じていた。不可思議をめぐり衝突する、宙と十二支同盟。新たな仮面ライダーの神話が始まる！
人々を襲う謎の生命体・不可思議。瑞生家の専属マイスター・音澄宙（秋谷）は、高校生の瑞生優菜（堀川梨心）のために日々不可思議と戦っていた。一方で嶺髙華武利（東啓介）率いる組織・十二支同盟も不可思議から人々を守るため、100年の眠りから復活し活動を再開させる。
そんななか新たな不可思議による事件が発生し、麻尾達臣（安宅波颯）が巻き込まれる。現場に駆けつけた宙は仮面ライダーマイスに変身し、不可思議に立ち向かう！
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。