エミリー・ブラント、“未知の能力”手にする主人公を熱演 『ディスクロージャー・デイ』特別映像
スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』（10月1日公開）から、主演のエミリー・ブラントが自身の役柄や、物語の鍵を握る“未知の能力”について語る特別映像が公開された。
【動画】エミリー・ブラントが“未知の能力”について語る特別映像
本作は、『ジュラシック・パーク』などでスピルバーグ監督と組んできたデヴィッド・コープが脚本を手がけ、ジョン・ウィリアムズが音楽を担当する最新作。ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴらが出演する。
ブラントが演じるのは、天気予報キャスターとして働くマーガレット。ある日突然、これまでにない能力を手にした彼女は、ダニエル（オコナー）とともに「世界を変える秘密」を握ったことで、真相を隠そうとする組織から追われることになる。
特別映像はブラントが、「宇宙の別世界に生命がいて、人類だけが存在する世界ではないと描いている」と本作のスケール感を語るところから始まる。マーガレットに与えられた能力について、「彼らの価値観と、何が可能かという信念を揺るがす」と語っている。
映像には、マーガレットとダニエルが激しいカーチェイスを繰り広げ、絶体絶命の危機に立たされる場面も収録。突然手にした能力がマーガレットをどのような運命へ導くのか、人類の常識を揺るがす“真実”を巡る物語の一端が映し出される。
本作で何より注目したいのが、『オッペンハイマー』（2024年）、『プラダを着た悪魔2』（2026年）、そして本作と、話題作への出演が続くエミリー・ブラントの演技だ。
2001年にロンドン・ウエストエンドの舞台『The Royal Family』で俳優デビューしたブラントは、『プラダを着た悪魔』（2006年）でメリル・ストリープ、アン・ハサウェイと共演。豪華キャストの中で強烈な存在感を放ち、一躍ブレイクを果たした。
その後も『オール・ユー・ニード・イズ・キル』（2014年）、「クワイエット・プレイス」シリーズ（2018年～）、『メリー・ポピンズ リターンズ』（2018年、日本では2019年公開）など幅広いジャンルで活躍。『オッペンハイマー』ではアカデミー賞助演女優賞にノミネートされた。
本作で共演したオコナーも、ブラントの演技力を称賛する。極度に疲弊し、パニックに陥っていくマーガレットを描いた列車内の場面について、撮影の合間には冗談を言い合う和やかな雰囲気だったと述懐。
その一方で、「ひとたびカメラが回り始めると、エミリーは瞬時にスイッチを切り替え、極限状態のマーガレットになりきることができる。しかも彼女は、それを最高レベルの現場で長年やってきている」と敬意を示す。
さらに、「エミリーは非常にクリエイティブで、遊び心があり、高い集中力を持っている。しかも常に自然体だ。彼女からはたくさんのことを学んだよ」と話している。
スピルバーグ監督の想像力とブラントの表現力がどのように結び付くのか、本編への期待が高まる。
【動画】エミリー・ブラントが“未知の能力”について語る特別映像
本作は、『ジュラシック・パーク』などでスピルバーグ監督と組んできたデヴィッド・コープが脚本を手がけ、ジョン・ウィリアムズが音楽を担当する最新作。ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴらが出演する。
特別映像はブラントが、「宇宙の別世界に生命がいて、人類だけが存在する世界ではないと描いている」と本作のスケール感を語るところから始まる。マーガレットに与えられた能力について、「彼らの価値観と、何が可能かという信念を揺るがす」と語っている。
映像には、マーガレットとダニエルが激しいカーチェイスを繰り広げ、絶体絶命の危機に立たされる場面も収録。突然手にした能力がマーガレットをどのような運命へ導くのか、人類の常識を揺るがす“真実”を巡る物語の一端が映し出される。
本作で何より注目したいのが、『オッペンハイマー』（2024年）、『プラダを着た悪魔2』（2026年）、そして本作と、話題作への出演が続くエミリー・ブラントの演技だ。
2001年にロンドン・ウエストエンドの舞台『The Royal Family』で俳優デビューしたブラントは、『プラダを着た悪魔』（2006年）でメリル・ストリープ、アン・ハサウェイと共演。豪華キャストの中で強烈な存在感を放ち、一躍ブレイクを果たした。
その後も『オール・ユー・ニード・イズ・キル』（2014年）、「クワイエット・プレイス」シリーズ（2018年～）、『メリー・ポピンズ リターンズ』（2018年、日本では2019年公開）など幅広いジャンルで活躍。『オッペンハイマー』ではアカデミー賞助演女優賞にノミネートされた。
本作で共演したオコナーも、ブラントの演技力を称賛する。極度に疲弊し、パニックに陥っていくマーガレットを描いた列車内の場面について、撮影の合間には冗談を言い合う和やかな雰囲気だったと述懐。
その一方で、「ひとたびカメラが回り始めると、エミリーは瞬時にスイッチを切り替え、極限状態のマーガレットになりきることができる。しかも彼女は、それを最高レベルの現場で長年やってきている」と敬意を示す。
さらに、「エミリーは非常にクリエイティブで、遊び心があり、高い集中力を持っている。しかも常に自然体だ。彼女からはたくさんのことを学んだよ」と話している。
スピルバーグ監督の想像力とブラントの表現力がどのように結び付くのか、本編への期待が高まる。