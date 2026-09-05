レーシングブルズからイタリアGPにスポット参戦

日本人唯一のF1ドライバー角田裕毅が、車載無線で見せた“ブチギレ”に海外のファンが沸いている。「ああ、ユウキが大好きだ。最高の男だよ」「相変わらず毎回ブチギレてて笑う」「彼の掛け合いがレースで一番面白いところだよな」とコメントが集まった。

角田は今季レギュラーシートを失ったものの、レッドブルのハジャーが負傷したため現在行われているイタリアGPにレーシングブルズから出走している。現地4日に行われた2度のフリー走行では1回目12番手、2回目10番手につけた。

F1公式Xが動画で公開したのは、この最中に角田が車載無線でブチギレる動画だ。目の前に蛇行するマシンに対して「おいおい、あいつは何やってんだ?!」と大声でリアクション。「ユウキの無線は、いつでも注目して聞く価値がある」という紹介に、ファンからのコメントが殺到した。

「まじでユウキの無線は一味違う。全体的により人間味があって面白い」

「ユウキのチーム無線は毎回、最高のエンタメ！」

「ああ、ユウキが大好きだ。最高の男だよ」

「相変わらず毎回ブチギレてて笑う」

「彼の掛け合いがレースで一番面白いところだよな」

「ユウキが戻ってきた!!!!」

「本気でこれが恋しかったんだよ」

イタリアGPは現地5日に予選、6日に決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）