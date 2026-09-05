「リツがサウジに移籍せず本当に嬉しい」フランクフルト指揮官が日本代表10番の残留を大歓迎！「彼の姿勢は…」
フランクフルトに所属する堂安律は、サウジアラビアの強豪アル・イテハドへの移籍が目前とされていたが、契約寸前で破綻。新シーズンもドイツで戦うこととなった。
フランクフルトからすれば、日本代表10番の残留は朗報だ。それはアディ・ヒュッター監督の言葉からも分かる。
ドイツメディア『ligainsider』によれば、今季から同クラブを率いる56歳のオーストリア人指揮官は、現地９月６日のアウクスブルク戦を前にした会見で、次のように語った。
「リツ・ドウアンが我々の元を去らず、サウジアラビアへ移籍しなかったことを本当に嬉しく思う。これは、彼が私たちと共に成長の道を歩もうとしている表れでもある」
ヒュッター監督は、28歳の決断を高く評価しており、「彼がその課題に立ち向かう姿勢は、称賛に値する」と強調した。
決意を固めた堂安は、20歳の若きSB小杉啓太も擁するフランクフルトで、その価値をさらに高められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
フランクフルトからすれば、日本代表10番の残留は朗報だ。それはアディ・ヒュッター監督の言葉からも分かる。
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ヒュッター監督は、28歳の決断を高く評価しており、「彼がその課題に立ち向かう姿勢は、称賛に値する」と強調した。
決意を固めた堂安は、20歳の若きSB小杉啓太も擁するフランクフルトで、その価値をさらに高められるか。
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