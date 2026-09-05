『告白－25年目の秘密－』第8話 “爽太”松村北斗、“麻里子”岡崎紗絵と距離を置き始めるも最悪の事態が勃発
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第8話が5日の今夜放送される。
【写真】仕事帰りの爽太（松村北斗）を尾行する麻里子（岡崎紗絵）たち
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■第8話あらすじ
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、思いを寄せる上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の幸せを守るために25年間も陰でコソコソ動き回ってきたことがバレて、麻里子から「気持ち悪い！」と言われてしまう…。麻里子をこれ以上怖がらせたくない爽太は、麻里子のSNSのフォローを外し、会社でも麻里子と目を合わせることなく、距離を置き始める…。
一方の麻里子は、言葉とは裏腹に、爽太のことが頭から離れなくなる。爽太の日常が気になる麻里子は、秘書の竹田泉（佐々木希）と彼女の娘・紗良（泉谷星奈）を連れて、仕事帰りの爽太を尾行する。
麻里子と関わることをやめようとする爽太に、親友・相良友也（塩野瑛久）が「俺すごいネタを仕入れたんだよ」と告げる。殺害された麻里子の継母・サユリ（水野美紀）の葬式で、麻里子の幸せを脅かすかもしれない不穏な情報を耳にしたという友也。いつもの爽太なら、麻里子を守るためにすぐに動き出すはずが「それは僕がやることじゃない」と、関わることを拒否。さらに「僕は麻里子さんの前に、姿を現してはいけない人間だったんだ」と卑屈になり、麻里子を守ることをやめてしまう…。
そんな中、爽太を逆恨みする連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）の復讐の手が、すぐそこに迫る。爽太と麻里子に最悪の事態が襲いかかる。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】仕事帰りの爽太（松村北斗）を尾行する麻里子（岡崎紗絵）たち
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、思いを寄せる上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の幸せを守るために25年間も陰でコソコソ動き回ってきたことがバレて、麻里子から「気持ち悪い！」と言われてしまう…。麻里子をこれ以上怖がらせたくない爽太は、麻里子のSNSのフォローを外し、会社でも麻里子と目を合わせることなく、距離を置き始める…。
一方の麻里子は、言葉とは裏腹に、爽太のことが頭から離れなくなる。爽太の日常が気になる麻里子は、秘書の竹田泉（佐々木希）と彼女の娘・紗良（泉谷星奈）を連れて、仕事帰りの爽太を尾行する。
麻里子と関わることをやめようとする爽太に、親友・相良友也（塩野瑛久）が「俺すごいネタを仕入れたんだよ」と告げる。殺害された麻里子の継母・サユリ（水野美紀）の葬式で、麻里子の幸せを脅かすかもしれない不穏な情報を耳にしたという友也。いつもの爽太なら、麻里子を守るためにすぐに動き出すはずが「それは僕がやることじゃない」と、関わることを拒否。さらに「僕は麻里子さんの前に、姿を現してはいけない人間だったんだ」と卑屈になり、麻里子を守ることをやめてしまう…。
そんな中、爽太を逆恨みする連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）の復讐の手が、すぐそこに迫る。爽太と麻里子に最悪の事態が襲いかかる。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。