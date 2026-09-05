伊原六花×七五三掛龍也ドラマ初共演！ 復讐＆タイムリープ描く『小麦とバターと復讐と』10.7放送開始
伊原六花主演、七五三掛龍也共演のドラマ『小麦とバターと復讐と』（カンテレ・フジテレビ系／毎週水曜23時）が、10月7日より放送スタート。2人のコメントが到着した。
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原作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作したタテヨミ漫画「小麦とバターと復讐と」。2024年よりLINEマンガなどで配信され、不倫や復讐、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描いて人気を集めてきた作品が、待望の実写ドラマ化を果たす。
人気パン教室の先生・ミチル（伊原）は、SNSで注目を集め、レシピ本を出版。結婚2年目の夫・賢人はハイスペックで、夢もかなえ、人生のすべてが順風満帆…のはずだった。しかしある夜、夫・賢人とミチルの助手・杉本カナエの裏切りを目撃。2人にだまされていたことを悟った直後、不慮の死を遂げてしまう。
目を覚ますと、そこは賢人にプロポーズされる直前の2年前だった。大切なパンのレシピさえ忘れてしまっていたミチルは、復讐と自身の成功を懸けた2回目の人生を歩み始める。そして2回目の人生で、料理教室の先生・伊能優吾（七五三掛）と再び出会い、互いに高め合っていくうちに--。果たしてミチルは裏切り者たちへの復讐を遂げ、真の幸せを手に入れることができるのか？
主人公・野崎ミチルを演じるのは、若手実力派俳優の伊原六花。エネルギーあふれる存在感と確かな演技力で数々の作品に出演し、幅広い役柄を演じてきた伊原が、人生を奪われながらも、2回目の人生を力強く生き抜くパン職人を繊細に表現する。
また、ミチルの運命を大きく左右する料理教室の先生・伊能優吾役を務めるのは、Travis Japanの七五三掛龍也。フジテレビ系『ノンストップ！』で料理コーナーを担当する七五三掛が、本作で料理教室の先生役に初挑戦する。グループ活動のみならず、俳優としても評価を高める七五三掛が、物語の鍵を握る役どころに挑む。
過去に舞台での共演経験を持つ2人だが、ドラマでの共演は本作が初。フレッシュな組み合わせにも注目だ。
水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜23時放送。
※伊原六花、七五三掛龍也ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊原六花
原作や脚本を読ませていただき、入口は「復讐」ですが、単なる復讐劇ではなく、タイムリープやサクセスストーリーの要素もあり、主人公が2回目の人生をどう生き、どう幸せをつかんでいくのか、奮闘する姿がとても魅力的でした。これまでの復讐劇とはひと味違う魅力を持ったドラマだと感じています。演じるミチルは真っ直ぐに生きてきた女性ですが、幸せが一転してしまうので、「幸せでいてほしい！」と願っています。さまざまな展開があるので、「次が楽しみ」と思っていただけるように演じたいと思っていますし、ミチルの1回目と2回目の人生を通して、選択の違いがその後の人生を大きく変えていくことを改めて感じ、日々の選択を大切にしようと思いました。
七五三掛さんとは以前、舞台で共演したことがありますが、2年前よりも数倍キラキラが増えた気もしつつ、穏やかさは変わらないので、非常に心強い存在だなと思っています。ドラマでの共演は初めてなので、一緒に作品を作っていくのが楽しみです。
■七五三掛龍也
原作を読ませていただいたのですが、本当に面白くて、「次はどうなってしまうんだろう」「誰を信じればいいんだろう」「タイムリープは主人公だけなの？」と、どんどん引き込まれました。展開のスピード感もありますし、料理やパン作りといった要素も描かれていて、温かさと復讐劇が絶妙にミックスされた作品だと感じました。演じる優吾は誠実で料理の才能もある一方、実はすごく不器用な面もあり、女性の前ではオドオドしてしまう部分もあります。しかし、ミチルと過ごしていく中でどう成長していくかは、見どころの一つです。僕は『ノンストップ！』での料理コーナーを担当しているので、自分がやってきたことが、こうやって役につながるのはとてもうれしいですし、今は撮影に向けて、さまざまな料理動画をたくさん見ています。
伊原さんはオールマイティーで、本当に真面目でストイックな印象です。今回一緒に、しっかりと作品の面白さを届けられるように頑張りたいです。
■プロデューサー・近藤匡（カンテレ）
原作のタイトルを初めて目にした時、「キレイな響きだな」と思ったと同時に、そのアンバランスさが醸し出す不穏さに、心がひかれました。この物語は、不倫、復讐というドロっとしたサスペンスを入口に、タイムリープで主人公が過去に戻り、自分の人生を生き直して幸せを掴（つか）んでいく“希望の物語”です。こう書くと「いろんな要素を全部乗せ！」みたいに思われるかもしれませんが、否定はしません。ただ、サスペンスとヒューマンドラマをテンポよく横断して進むこの物語は、きっと見てくれた方をドキドキさせるとともに、心を温めるだろうと信じています。
そんな物語の主人公・野崎（辻岡）ミチルを演じるのは、伊原六花さん。演じる役柄によってコロコロと変わる表情と、真っ直ぐ未来を見据えるような強い眼差しは、まさにミチルです。豊かな感性と表現力を持つ伊原さんが演じるミチルは、まるで友人や同僚にもいそうな雰囲気を醸し出し、ミチルを“魅力的な人間”にしてくれます。
さらに、ミチルの料理教室の先生・伊能優吾を演じるのは、七五三掛龍也さん。初めてお会いした際に、原作とドラマ脚本をすでに読み込んでくれていた七五三掛さん。「僕自身、優吾と似ているところがあるかも」と口にされた通り、その優しさと温かさを持った語り口や、どこか儚（はかな）げなたたずまいは、原作の優吾そのものです。伊原さんと七五三掛さんが演じる魅力的なキャラクター、そして、原作と結末が違う（？）この物語を、ぜひハラハラ、ワクワクしながら見てください！
【写真】伊野尾慧＆伊原六花のクランクアップにTravis Japan・松倉海斗が登場！
原作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作したタテヨミ漫画「小麦とバターと復讐と」。2024年よりLINEマンガなどで配信され、不倫や復讐、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描いて人気を集めてきた作品が、待望の実写ドラマ化を果たす。
目を覚ますと、そこは賢人にプロポーズされる直前の2年前だった。大切なパンのレシピさえ忘れてしまっていたミチルは、復讐と自身の成功を懸けた2回目の人生を歩み始める。そして2回目の人生で、料理教室の先生・伊能優吾（七五三掛）と再び出会い、互いに高め合っていくうちに--。果たしてミチルは裏切り者たちへの復讐を遂げ、真の幸せを手に入れることができるのか？
主人公・野崎ミチルを演じるのは、若手実力派俳優の伊原六花。エネルギーあふれる存在感と確かな演技力で数々の作品に出演し、幅広い役柄を演じてきた伊原が、人生を奪われながらも、2回目の人生を力強く生き抜くパン職人を繊細に表現する。
また、ミチルの運命を大きく左右する料理教室の先生・伊能優吾役を務めるのは、Travis Japanの七五三掛龍也。フジテレビ系『ノンストップ！』で料理コーナーを担当する七五三掛が、本作で料理教室の先生役に初挑戦する。グループ活動のみならず、俳優としても評価を高める七五三掛が、物語の鍵を握る役どころに挑む。
過去に舞台での共演経験を持つ2人だが、ドラマでの共演は本作が初。フレッシュな組み合わせにも注目だ。
水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜23時放送。
※伊原六花、七五三掛龍也ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊原六花
原作や脚本を読ませていただき、入口は「復讐」ですが、単なる復讐劇ではなく、タイムリープやサクセスストーリーの要素もあり、主人公が2回目の人生をどう生き、どう幸せをつかんでいくのか、奮闘する姿がとても魅力的でした。これまでの復讐劇とはひと味違う魅力を持ったドラマだと感じています。演じるミチルは真っ直ぐに生きてきた女性ですが、幸せが一転してしまうので、「幸せでいてほしい！」と願っています。さまざまな展開があるので、「次が楽しみ」と思っていただけるように演じたいと思っていますし、ミチルの1回目と2回目の人生を通して、選択の違いがその後の人生を大きく変えていくことを改めて感じ、日々の選択を大切にしようと思いました。
七五三掛さんとは以前、舞台で共演したことがありますが、2年前よりも数倍キラキラが増えた気もしつつ、穏やかさは変わらないので、非常に心強い存在だなと思っています。ドラマでの共演は初めてなので、一緒に作品を作っていくのが楽しみです。
■七五三掛龍也
原作を読ませていただいたのですが、本当に面白くて、「次はどうなってしまうんだろう」「誰を信じればいいんだろう」「タイムリープは主人公だけなの？」と、どんどん引き込まれました。展開のスピード感もありますし、料理やパン作りといった要素も描かれていて、温かさと復讐劇が絶妙にミックスされた作品だと感じました。演じる優吾は誠実で料理の才能もある一方、実はすごく不器用な面もあり、女性の前ではオドオドしてしまう部分もあります。しかし、ミチルと過ごしていく中でどう成長していくかは、見どころの一つです。僕は『ノンストップ！』での料理コーナーを担当しているので、自分がやってきたことが、こうやって役につながるのはとてもうれしいですし、今は撮影に向けて、さまざまな料理動画をたくさん見ています。
伊原さんはオールマイティーで、本当に真面目でストイックな印象です。今回一緒に、しっかりと作品の面白さを届けられるように頑張りたいです。
■プロデューサー・近藤匡（カンテレ）
原作のタイトルを初めて目にした時、「キレイな響きだな」と思ったと同時に、そのアンバランスさが醸し出す不穏さに、心がひかれました。この物語は、不倫、復讐というドロっとしたサスペンスを入口に、タイムリープで主人公が過去に戻り、自分の人生を生き直して幸せを掴（つか）んでいく“希望の物語”です。こう書くと「いろんな要素を全部乗せ！」みたいに思われるかもしれませんが、否定はしません。ただ、サスペンスとヒューマンドラマをテンポよく横断して進むこの物語は、きっと見てくれた方をドキドキさせるとともに、心を温めるだろうと信じています。
そんな物語の主人公・野崎（辻岡）ミチルを演じるのは、伊原六花さん。演じる役柄によってコロコロと変わる表情と、真っ直ぐ未来を見据えるような強い眼差しは、まさにミチルです。豊かな感性と表現力を持つ伊原さんが演じるミチルは、まるで友人や同僚にもいそうな雰囲気を醸し出し、ミチルを“魅力的な人間”にしてくれます。
さらに、ミチルの料理教室の先生・伊能優吾を演じるのは、七五三掛龍也さん。初めてお会いした際に、原作とドラマ脚本をすでに読み込んでくれていた七五三掛さん。「僕自身、優吾と似ているところがあるかも」と口にされた通り、その優しさと温かさを持った語り口や、どこか儚（はかな）げなたたずまいは、原作の優吾そのものです。伊原さんと七五三掛さんが演じる魅力的なキャラクター、そして、原作と結末が違う（？）この物語を、ぜひハラハラ、ワクワクしながら見てください！