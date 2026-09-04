“アラ還”に見えない輝き！ 平子梨沙、BTSライブをLAで満喫 キュートな夏コーデがかわいい！
ファッションモデルの平子理沙が4日にInstagramを更新し、韓国の7人組ボーイズグループBTSの米ロサンゼルスでのライブを鑑賞したことを報告した。
【写真】“アラ還”と思えないかわいさ！ 平子理沙、ミニ丈コーデからスラリ美脚（6枚）
現在BTSは、「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN LOS ANGELES」を開催中う。かねてよりARMY（BTSファンの愛称）で知られる平子は「BTSのLAライブに行ってきました」と「公式ライブは初めてだったので、 とっても楽しみにしてました」と満喫した様子で、会場のSOFI スタジアムを背景にしたショットを公開。タンクトップにデニムのジャケットを羽織、ドジャースのキャップを被っている。
「BTSの登場に、アーミー達の大きな声援でスタジアムが 揺れてました。
お祭り騒ぎみたいに最高に盛り上がりました」とすっかり満喫した様子の平子に、「私も行きました！最高の時間でしたね」と奇しくも同じライブに駆けつけたファンや、「バンタン最高～っ！！ りちゃも可愛い」「どんなコーデも良くお似合いで羨ましいなぁ～」「同世代の理沙ちゃん ほんとずーーっと可愛い 憧れです」といった声も寄せられている。
■平子理沙（ひらこ りさ）
1971年2月14日生まれ。スカウトをきっかけに19歳で芸能界デビュー。以降、タレントとしてテレビや広告など幅広い分野で活躍する。また、『sweet』（宝島社）、『ViVi』（講談社）など数々の雑誌で表紙を飾り、人気モデルとして支持を集める。愛らしいルックスと美容に関する豊富な知識で、幅広い世代の女性たちから絶大な支持を得ている。
引用：「平子理沙」Instagram（@risa_hirako）
【写真】“アラ還”と思えないかわいさ！ 平子理沙、ミニ丈コーデからスラリ美脚（6枚）
現在BTSは、「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN LOS ANGELES」を開催中う。かねてよりARMY（BTSファンの愛称）で知られる平子は「BTSのLAライブに行ってきました」と「公式ライブは初めてだったので、 とっても楽しみにしてました」と満喫した様子で、会場のSOFI スタジアムを背景にしたショットを公開。タンクトップにデニムのジャケットを羽織、ドジャースのキャップを被っている。
お祭り騒ぎみたいに最高に盛り上がりました」とすっかり満喫した様子の平子に、「私も行きました！最高の時間でしたね」と奇しくも同じライブに駆けつけたファンや、「バンタン最高～っ！！ りちゃも可愛い」「どんなコーデも良くお似合いで羨ましいなぁ～」「同世代の理沙ちゃん ほんとずーーっと可愛い 憧れです」といった声も寄せられている。
■平子理沙（ひらこ りさ）
1971年2月14日生まれ。スカウトをきっかけに19歳で芸能界デビュー。以降、タレントとしてテレビや広告など幅広い分野で活躍する。また、『sweet』（宝島社）、『ViVi』（講談社）など数々の雑誌で表紙を飾り、人気モデルとして支持を集める。愛らしいルックスと美容に関する豊富な知識で、幅広い世代の女性たちから絶大な支持を得ている。
引用：「平子理沙」Instagram（@risa_hirako）