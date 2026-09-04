9月3日、格闘技イベント『Breaking Down』の元出場選手で料理人のこめおが、東京・麻布十番の夏祭りで提供した料理によって、食中毒が起きたことが認定された。この騒動によって、問題となった料理の“調理風景”が波紋を呼んでいる。

麻布十番では、8月22日と23日に夏祭り『麻布十番納涼まつり』が開催され、多くの人でにぎわったが、祭り後にSNSを騒然とさせる出来事が起きる。

「こめおさんは、『割烹 こめを』で冷やしカニラーメンを出店しましたが、23日以降、SNSでこのラーメンを食べた後、腹痛や発熱など体調不良を訴える声が続出。通報を受けて、港区のみなと保健所が調査する事態になったのです。みなと保健所は9月3日、公式サイトで、食中毒の原因を冷やしカニラーメンと断定。男女78人が食中毒になり、患者からサルモネラ属菌が検出されたことを公表しました。『割烹 こめを』は3日から9日までの7日間、営業停止処分が下されました」（スポーツ紙記者）

祭り前日の8月21日、こめおはYouTubeチャンネルのショート動画で《麻布十番祭りに出店します!》と題し、祭りに出店するラーメンを調理する様子を公開していた。ただ、騒動以降、この調理動画に関して、Xでは

《こめおの動画見てみたけどこういうの直で指突っ込んで味見してんだもんなあ》

《まず指を突っ込む事に躊躇してほしいよな》

《衛生面でつめが甘すぎる》

など、衛生面を問題視する声が聞かれていた。

「スープに使う赤いタレの入ったボウルが映った際、こめおさんは素手で直接ボウルに指を入れて味見していました。スタッフが『もっと味足したいですか？』と聞き、こめおさんが『味足したい』と話していたため、試作段階だった可能性もありますが、皿などを使わず“指ポチャ味見”することに違和感を覚える人もいたようです。これまでも、こめおさんは、タンクトップで調理したり、たれなどが置かれたすぐ上でラーメンをすする様子を公開しており、日ごろの衛生意識に関して、意見が分かれていました」（芸能記者）

こめおは“闘う料理人”を自称し、2023年に『割烹 こめを』、2026年5月に浅草でラーメン店『かにを』をオープンするなど、精力的に活動してきた。ただ、過去にも衛生面が話題になったことがあったという。

「2025年3月、総合格闘家の平本蓮さんがXで『割烹こめを』のプレオープンに行った際の出来事を投稿しました。《コースだったんだけどカウンターでずっとケータイいじっててその手で刺身とか切ってたりしたことの方が一番不快だった。プロ語るならその辺ちゃんとしてほしい》とつづり、こめおさんがスマホを触った後、刺身を調理したことを暴露。

ただ、こめおさんは、この投稿に返信し、スマホを触った後に調理はしていないと否定していました。今回の騒動を受けて、平本さんがこめおさんの衛生意識を警告する投稿がSNSで拡散され、《的中したな》という声があがっています。夏祭りで78人もの食中毒が発生したことから、こめおさんの衛生管理に厳しい目が注がれそうです」（同前）

こめおは3日のXで食中毒事故を起こしたことを謝罪し、《今後は料理人として、お店をこれまで通り営業を続けていいのか。一度、営業を休止し今回の事と1から向き合います》とつづっている。料理人として、失った信頼を取り戻せるか。