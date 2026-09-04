柳楽優弥＆BE:FIRST・JUNON、2ショット表紙 互いの俳優・表現者としての魅力語る
映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）に出演する柳楽優弥とJUNON（BE:FIRST）が、10月21日発売の雑誌『Quick Japan』vol.186特別版（太田出版）の表紙を飾る。
【写真】兄弟役を熱演！柳楽優弥×JUNON
同号では、14ページの特集「43年目の継承」を掲載。主演の柳楽と、竜二を慕う舎弟・ひろし役を演じたJUNONが、2ショットで登場する。
特集では、柳楽とJUNONによる対談、それぞれへのソロインタビュー、水田伸生監督へのインタビューをもとに、文筆家・折田侑駿氏が1本の原稿としてまとめている。役や作品への向き合い方、初共演を通して感じた互いの俳優・表現者としての魅力、世代やキャリアの違いを超えて受け継がれていくものなどをひもときながら、映画『RYUJI 竜二』が現代に生まれる意味に迫る。
さらに、映画『RYUJI 竜二』の魅力を掘り下げるレビューも掲載。43年の時を経て新たに立ち上がった本作に、インタビューとレビューの両面から多角的に迫った特集となっている。
【写真】兄弟役を熱演！柳楽優弥×JUNON
同号では、14ページの特集「43年目の継承」を掲載。主演の柳楽と、竜二を慕う舎弟・ひろし役を演じたJUNONが、2ショットで登場する。
特集では、柳楽とJUNONによる対談、それぞれへのソロインタビュー、水田伸生監督へのインタビューをもとに、文筆家・折田侑駿氏が1本の原稿としてまとめている。役や作品への向き合い方、初共演を通して感じた互いの俳優・表現者としての魅力、世代やキャリアの違いを超えて受け継がれていくものなどをひもときながら、映画『RYUJI 竜二』が現代に生まれる意味に迫る。
さらに、映画『RYUJI 竜二』の魅力を掘り下げるレビューも掲載。43年の時を経て新たに立ち上がった本作に、インタビューとレビューの両面から多角的に迫った特集となっている。