警視庁が違法な路上スカウトのLINEでの勧誘手口を公開し、注意を呼びかけました。

「交通費お出し致しますので体入（体験入店）行ってみませんか」

「ソープ5～6時間で平均12～20万」

これは、警視庁がきょう公開したスカウトによる違法な勧誘のLINEメッセージです。記載されているのは、「性風俗の職種」とそれぞれの「報酬額」です。

警視庁は、このメッセージを送信した25歳の無職の男を今年3月、新宿区の路上で、通行中の女性に声をかけてスカウト行為を行った東京都迷惑防止条例違反の疑いで、今月2日逮捕しました。

男は、両手に複数のポチ袋を持ちながら、「あけましておめでとうございます。僕スカウトです。夜職とか何もやったことないですか」「1000円2000円5000円なんですけど好きなの1枚どうぞ。ハズレないです」などと女性に声をかけた上で、LINEの交換を持ちかけていたということです。

調べに対し、男は容疑を認めているということです。

警視庁はLINEを交換する手口は日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーの間で使われている手口とみて、関連を調べていて、「甘い文言で勧誘され、進学や就職を機に地方から上京してきたばかりで土地勘や相談相手の少ない女性が被害に巻き込まれるケースが多い」などとして、違法な客引きやスカウトに注意するよう呼びかけています。