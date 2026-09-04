京都府舞鶴市の住宅で3日、ツキノワグマ2頭が見つかり、府内で初めての「緊急銃猟」が行われました。周辺では4日朝もクマとみられる目撃情報があり、市は警戒を呼びかけています。

3日午後5時ごろ、京都府舞鶴市大波下で住宅の軒下に親子とみられる2頭のツキノワグマがいるのを近くの住民が見つけました。市は警察などと協議し、府内で初めてとなる「緊急銃猟」を行うことを決め、委託を受けた業者が麻酔銃を撃って捕獲し、その後、2頭は駆除されました。

クマが居座った家の住人

「迷わずに縁の下へ入りました。成獣が中にいたんじゃないですか、親が。安心して入っていったんだと思います。びっくりして驚いております。近辺そういうことは聞いたことないんでね」

また、市によりますと、4日午前7時すぎ、近くに住む男性から「きのうと同じくらいの大きさの子グマが出た」と警察に通報があったということです。