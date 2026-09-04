大型犬カフェの元スタッフが1年ぶりに来訪。再会の瞬間、スタッフ犬たちがみせた『熱烈すぎる大歓迎』の様子が話題になっているのです。

大型犬好きにはたまらない…！まるで天国のようなその光景は記事執筆時点で769万回を超えて表示されており、8.9万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬カフェに『元スタッフ』が来た結果→1年ぶりの再会で、大量の犬たちが…想像以上の光景】

大型犬カフェに『元スタッフ』が遊びにきた結果…

Xアカウント『@GrandMou_』に投稿されたのは、大型犬たちと元スタッフの再会の瞬間。

この日、大型犬カフェを訪れたという元スタッフさん。大型犬スタッフさんたちとは、1年ぶりの再会だったのだといいます。

思った以上に『熱烈すぎる大歓迎』に大反響

元スタッフさんは朝には到着していたものの、大騒ぎになることを想定してカフェの営業が終わるまでは声を出すことも禁止、ひっそりと息を潜めてもらっていたのだとか。

満を持して再会の時…その存在に気づいた大型犬さんたちは予想通り、そして言葉通りの大騒ぎ。

元スタッフさんはあっという間に大きなもふもふに埋もれてしまい、座っておくこともできないほどの熱烈な大歓迎を受けることとなったようです。

跳びはねて大喜びしながら抱きつきに行く子、遠くからブンブンとしっぽを振りながら様子を見ている子、一生懸命に吠えて自分の存在をアピールする子。

歓迎の仕方にもそれぞれ性格や個性が出ており、あまりにも尊く、大型犬ファンにとってはまさに楽園、天国のような光景だったのだとか。

大型犬ファン悶絶必至の光景に羨望の声も

もみくちゃにされてしまう元スタッフさん、自分たちの大きさを理解せずに無邪気に振る舞う大型犬さんたちのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「埋め尽くされてる」「たっぷり愛情を注がれていた証拠ですね」「どこいってたんだよーって感じ」「性格でてるなーｗ」「犬まみれ羨ましい」「まみれてる」「もふもふ地獄か（至高）」「幸せすぎる」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@GrandMou_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。