欧州サッカー連盟（UEFA）は3日、欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場クラブの1次リーグ登録メンバーを発表し、リバプール（イングランド）のMF遠藤航（33）が外れた。1次リーグは8日（日本時間9日）に開幕する。

リストAの登録選手は25人で、8人は地元で育成された選手が対象になり、遠藤はイタリア代表FWキエーザらとともに枠から外れた。対象人数の制限はあるものの、1次リーグ終了後や長期離脱選手が出た場合は変更が可能。

加入4季目の遠藤はここまでプレミアリーグ開幕2試合でベンチ入りしているものの、出場機会はなし。スポーツ専門サイト「アスレチック」は「遠藤を外すのはギャンブルだが、これは8人の“地元で育成された選手”を登録する必要性に影響されている」と指摘した。

英メディアによれば、クラブOBの元イングランド代表DFキャラガー氏は遠藤とキエーザに触れ「彼らはボールを蹴ることもないだろう」と話し、今季は出場機会を得るのは難しいとの見解を示した。また「遠藤は移籍するべきだった。彼はよくやった。ちょっとしたカルトヒーローだった」と発言。加入1年目にシーズン途中から先発に定着し、2季目も試合終盤に守備を引き締めるクローザーとして存在感を発揮した元日本代表に敬意を示した。