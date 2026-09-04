テニスの４大大会、全米オープン女子シングルス２回戦（３日＝日本時間４日、ニューヨーク）過去２度優勝の大坂なおみ（２８）は世界ランキング４２位のカテリナ・シニアコバ（チェコ）に６-２、５-７、６-１で勝ち、２年連続で３回戦に進んだ。

１回戦で着用したド派手な衣装とは異なる白のドレスと白のウエアで登場した大坂は苦戦しながらも勝利。この白星により４大大会通算勝利数で杉山愛の８４勝に次ぐ８０勝と大台に乗せた。今大会のファイナル進出で杉山に並び、優勝ならば最多勝利となる。

大坂は「試合は本当にタフでした。第２セットでチャンスを逃した後、自分に少し厳しすぎたように感じました」とし「トイレ休憩を取って、少し気持ちを落ち着けてから戻ってきて、後悔しないように努めました」と語った。

英メディア「ＢＢＣ」ば「大坂はＮＢＡのレジェンド、アレン・アイバーソンにインスパイアされた衣装で１回戦に登場した後、木曜日（２回戦）にはテニスラケットの刺しゅうが施された白いドレスを着た」し、記録について「８０勝を達成した２人目の日本人女性となった。また同一シーズンに４大大会すべてで３回戦に進出したのは２０１８年以来初めて」と伝えていた。