朝起きて自分の腕を動かせないことに気づいた投稿者さま。自分の左腕を見てみると……？あまりにも可愛すぎる光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で32万回以上も再生され、「ずっと寝てるしかねーな」「動かなくていいと思います！w」といった声が寄せられました！

【動画：朝起きて『腕が重い』と思ったら、すぐ隣で猫が…とんでもなく『尊い瞬間』】

️朝起きて腕を見ると…

TikTokアカウント「@sana37975」さまに投稿されたのは、投稿者さまのある朝の記録です。

ある朝、投稿者さまが目覚めると、腕が動かないことに気づいたのだそう。「なんだか重いな」と思いながら自分の腕を見てみると……

なんと、投稿者さまの左腕にギュッとしがみつく猫「ルナ」ちゃんの姿が♡

両前足でギュッと飼い主さんの腕を抱き抱えるように眠る姿は、まるで人間の赤ちゃんのよう♡信頼している飼い主さんに抱きついて眠ると、安心して熟睡できるのかもしれませんね！

️愛されすぎている光景が話題に

そんな可愛すぎるルナちゃんの寝姿は、TikTokでも話題に！コメント欄には「幸せすぎる、」「この現象が起きた時は学校も社会でも休みにしてほしい」「最高じゃあないすか」「離れたくないでござる」「こんなん可愛すぎて仕事に行けない♡」といった声が殺到しました！

そんなルナちゃんは、「ビビ」ちゃんという猫さんと一緒に暮らしています。

2匹の自由気ままでのんびりとした暮らしは、TikTokアカウント「@sana37975」さまにて紹介されています。

ルナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@sana37975」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。