2007年8月24日に起きた「名古屋闇サイト殺人事件」。

【写真を見る】｢2･9･6･0｣ 娘が残した最後のメッセージ 命がけで守った口座には“母娘の夢” 死刑求め続けた母 19年目の告白【名古屋 闇サイト殺人事件 前編】

最愛の1人娘・利恵さんを突然奪われた母･磯谷富美子さんは、事件後 加害者への死刑を求めて署名活動を続けました。

求め続けてきた死刑が執行されても、そこにあったのは嬉しさではなかったといいます。

事件から19年。娘を奪われた悲しみ、死刑を求め続けた理由、そして死刑執行を知った時に感じたこと。 全国で広がりを見せる「闇バイト」事件に思うこと。磯谷さんが今、率直な思いを語ります。

この記事は前編です。中編と後編は以下のリンクから読むことができます。

聞き手：大石邦彦（CBCテレビ論説室長）

【中編】｢全員を死刑にしたかった｣ 仕事に行った娘は帰らぬ人に 母親が感じた“司法の壁”

【後編】3人の男に突然奪われた娘の命 ｢私がやってあげられることはこれくらいしか…｣

娘が生きていたら50歳 「今ごろ孫でもいるのかな…」

大石：名古屋で起きた闇サイト殺人事件。事件の被害者 磯谷利恵さんの母・磯谷富美子さん（75）にお越しいただきました。あの事件から19年です。今どんなお気持ちですか。



磯谷さん：長かったような短かったような…

大石：今生きていたら50歳ですね。



磯谷さん：もういつもそれを考えるんです。今生きてたらどうなっていただろうとか、今頃孫でもいるのかなとか、もう結婚しているだろうし、というのはやっぱり考えますね。だからね、全部そういう楽しみが奪われてしまったんで…何とも言えないですね。事件のことはできるだけ消そうとしていますけど、これは生きている限りは消えないと思います。

「2・9・6・0」娘が残したメッセージ

2007年8月24日。仕事から帰る途中だった磯谷利恵さん（当時31歳）が自宅近くの路上で3人の男に車で連れ去られ、現金6万円余りを奪われたうえ殺害されました。

男たちは利恵さんを殺害する前に包丁で執拗に脅して、キャッシュカードの4桁の暗証番号を明かすよう迫りました。

利恵さんは必死に抵抗しましたが、最終的には「2・9・6・0」と男たちに伝えました。

これは、ウソの番号でした。

磯谷さん：語呂合わせをよくやっていましたので、語呂合わせからいくと「ニクムワ（憎むわ）」ともとれるなという感じですね。何かに自分の気持ちをメッセージとして託したのかなって。

「かたきは取ってやる」

大石：殺害されるかもしれないっていうその恐怖の中で、最後、抵抗したということなんですかね。



磯谷さん：そうですね。本当の番号じゃない番号を選択した時に、それがバレたら殺されるかもしれないという恐怖があったと思うんですけど、その時の娘の気持ちを考えるともう本当にたまらなくなりますね。

大石：「2・9・6・0（ニクムワ）」のメッセージをお母さんは、どう受け取ったんですか。



磯谷さん：これはあの子が絶対に許さないという気持ちのあらわれだと思って。あの子の気持ちを受け取って、「かたきは取ってやる」という感じでしたね。

口座には約800万円が… 娘の交際相手から聞いた“使い道”

利恵さんが命をかけて守った口座には、約800万円が入っていました。幼い頃に父親を亡くし、1人で育ててくれた母・富美子さんに、マイホームをプレゼントするための資金でした。

磯谷さん：その使い道は知らなかったんです。だから、最初の事件後に聞かれた時に、自分の将来のための蓄えじゃないですかとか、老後の生活のためって、私は言っていたんですけども。それも娘のお付き合いしてた方から、実は、私には夢があるって言ったから聞いたら『お母さんに家を建ててあげたい』って言ったらしいんです。だから、そのときに初めて娘の気持ちを知りました。

2人でよくチラシがあると、「ここ私の部屋」とか。住宅のチラシはすごく好んで2人で遊びながらやっていましたし。そういう面では、2人とも家に興味がありましたので。



娘がいる時に、売り出しがあったマンションを2人で見に行って申し込んだんです。 まだ娘が存命している時。でも、抽選は補欠の補欠にも入らないくらい。

今は“娘が買ってくれたマンション”に 存在を感じることも

大石：お住まいはどうされました？



磯谷さん：今は娘の蓄えを娘の希望通りに使ってあげるのが一番いいかなと思って、一応マンションなんですけど、買って引っ越しました。



大石：ある意味、娘さんからのプレゼントになるわけですけれども、住み心地はどうですか。

磯谷さん：娘が一回も足を踏み入れていないのがすごく残念だけど、これは娘が私に託した娘のものだから、私が管理するんだという気持ちで住んでおります。



大石：家に住んでいて、娘さんを感じる時はありますか。



磯谷さん：もうしょっちゅう感じるというか、影が動いたように見えて。特に事件早々の頃っていうのはよくありましたね。何か足音がなったのか、何か気配を感じて、パッと見ると何もないっていうことがよくありました。

娘との会話は今も…「でも1人で言って、1人で『そうだね』って」

大石：娘さんとどんなお話をします？



磯谷さん：娘が生きていた時と同じように「ただいま」とか「おかえり」とか「暑いね」とか「利恵ちゃん何食べる？」とか、本当に変わらない会話ですね。



大石：今は2人暮らしってことですね。

磯谷さん：そうですね。だけど本当に残念なことに、返事は私がやるしかない。1人で言って、1人で「そうだね」とか言いながら。

〈名古屋の闇サイト殺人事件〉※この記事は前編です。



【前編】｢2･9･6･0｣ 娘が残した最後のメッセージ 命がけで守った口座には… 母親への“プレゼント”が

【中編】｢全員を死刑にしたかった｣ 仕事に行った娘は帰らぬ人に 母親が感じた“司法の壁”

【後編】3人の男に突然奪われた娘の命 ｢私がやってあげられることはこれくらいしか…｣

YouTube「NextTV ネクストテレビ」2026年08月24日配信より