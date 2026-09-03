“迷走”台風24号✕秋雨前線　青森・五所川原市に警戒レベル5緊急安全確保　川の水あふれ住宅や畑に流れ込む

停滞している秋雨前線の影響で各地で大雨となっています。

緊急安全確保が出されている青森・五所川原市から中継でフジテレビ社会部・早瀬結香記者がお伝えします。

五所川原市では、3日午前中、ほとんど雨が降っていなかったのですが、午後になってからは強い雨が降り続けています。

五所川原市内を流れる飯詰川では茶色く濁った水が今も激しく流れていて、上流から流れてきたとみられる大木や草木が橋の下に引っかかっています。

そして道を挟んで、茶色い水が広がっている場所がありますが池ではなく、畑です。

飯詰川では3日未明、川の水があふれ周辺の住宅や畑に流れ込みました。

近くに住む住民によりますと、川からあふれた水が倉庫や畑などに流れ込み、育てていた作物は全て、水につかってしまったということです。

近くで家庭菜園：

ここは全部畑です。畑は全滅です。（ジャガイモが）全部水浸しになってもうダメです。廃棄処分です。

五所川原市では1日から3日までの雨量が194.5mmに達し、9月としては観測史上最大となりました。

また、午後4時半現在も長富鎧石地区などの住民393世帯620人に警戒レベル5の緊急安全確保が発令されています。

このあとも引き続き強い雨が降り続ける恐れがあり、河川の氾濫などに厳重に警戒してください。