森七菜×蒔田彩珠W主演ドラマ『地雷グリコ』11月13日配信 “誰も死なないデスゲーム”を描くティザー映像解禁
森七菜と蒔田彩珠がダブル主演し、11月13日配信開始となるPrime Originalドラマ『地雷グリコ』（Prime Video）より、ティザー映像が解禁された。「グリコ」や「ジャンケン」など誰もが遊んだことのある遊びが進化した、青春を懸けた“究極の頭脳戦”が繰り広げられる様子が映し出されている。
【動画】究極の頭脳戦が繰り広げられる『地雷グリコ』ティザー映像
青崎有吾による同名小説を実写化した本作は、学園祭の場所取りから、部活、友情、さらには大金まで、女子高校生たちが命がけで挑む予測不能なハラハラ感と、敵を鮮やかに出し抜くカタルシスを描く頭脳バトルドラマ。
物語は、勝負事にやたらと強く、つかみどころのない女子高生・射守矢真兎が親友の鉱田風日に頼まれ、学園祭の屋上使用権を巡るゲームに挑むところから始まる。二人の前に次々と立ちはだかる天才高校生たちと、風変わりなゲームの数々。彼らを打ち破った先に、真兎と鉱田を待ち受けるものとは？
ティザー映像には、一つ目の対決である【地雷グリコ】に挑む真兎（森七菜）と、それを見守る鉱田（蒔田彩珠）の姿が映し出される。子どもの定番の遊び「グリコ」に、踏むと10段戻る「地雷」のルールが追加されてゲーム性と難易度が格段に上がった【地雷グリコ】。親友である鉱田の頼みでゲームに参加した真兎だが、その後も次から次へと風変わりなゲームの数々と一癖ある対戦相手たちが立ちはだかることに…。
百人一首の手札を用いた「坊主めくり」に「神経衰弱」の要素を加えた【坊主衰弱】や、通常のグー・チョキ・パーにオリジナルの手を加えて戦う【自由律ジャンケン】、「だるまさんがころんだ」をベースにした心理戦【だるまさんがかぞえた】、「ポーカー」に四つの部屋を移動する特殊なルールが加えられた【フォールームポーカー】など、なじみのある遊びに特殊ルールが加わった“究極の頭脳戦”が繰り広げられる。
天然？天才？金髪JK・真兎と世話好きで優しい女子高生・鉱田の平凡な高校生活が一転、彼女たちにとって大切なものを懸けた “誰も死なないデスゲーム”に巻き込まれていく。また、ポップでコミカル、友情に満ちた息ぴったりの二人のやりとりと、勝負ごとにかけるシリアスで真剣な表情の対比も見どころだ。
Prime Originalドラマ『地雷グリコ』は、Prime Videoにて11月13日より世界独占配信。
【動画】究極の頭脳戦が繰り広げられる『地雷グリコ』ティザー映像
青崎有吾による同名小説を実写化した本作は、学園祭の場所取りから、部活、友情、さらには大金まで、女子高校生たちが命がけで挑む予測不能なハラハラ感と、敵を鮮やかに出し抜くカタルシスを描く頭脳バトルドラマ。
ティザー映像には、一つ目の対決である【地雷グリコ】に挑む真兎（森七菜）と、それを見守る鉱田（蒔田彩珠）の姿が映し出される。子どもの定番の遊び「グリコ」に、踏むと10段戻る「地雷」のルールが追加されてゲーム性と難易度が格段に上がった【地雷グリコ】。親友である鉱田の頼みでゲームに参加した真兎だが、その後も次から次へと風変わりなゲームの数々と一癖ある対戦相手たちが立ちはだかることに…。
百人一首の手札を用いた「坊主めくり」に「神経衰弱」の要素を加えた【坊主衰弱】や、通常のグー・チョキ・パーにオリジナルの手を加えて戦う【自由律ジャンケン】、「だるまさんがころんだ」をベースにした心理戦【だるまさんがかぞえた】、「ポーカー」に四つの部屋を移動する特殊なルールが加えられた【フォールームポーカー】など、なじみのある遊びに特殊ルールが加わった“究極の頭脳戦”が繰り広げられる。
天然？天才？金髪JK・真兎と世話好きで優しい女子高生・鉱田の平凡な高校生活が一転、彼女たちにとって大切なものを懸けた “誰も死なないデスゲーム”に巻き込まれていく。また、ポップでコミカル、友情に満ちた息ぴったりの二人のやりとりと、勝負ごとにかけるシリアスで真剣な表情の対比も見どころだ。
Prime Originalドラマ『地雷グリコ』は、Prime Videoにて11月13日より世界独占配信。