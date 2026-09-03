SUPER EIGHT安田章大＆のん、兄妹役で見せた穏やかな距離感 『平行と垂直』メイキング写真解禁
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大とのんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』（公開中）のメイキング写真が解禁された。
【場面写真】癒される…満面の笑みを浮かべる安田章大＆河野咲良
今作は、自閉スペクトラム症（ASD）の兄・大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹・希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うヒューマンドラマ。安田が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活動する山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに映画化の話を持ち込んだことから企画が始動した。
今回解禁されたメイキング写真は4点。カメラが回る前後の自然な表情や、スタッフとともに一つひとつのシーンを作り上げていく様子からは、現場の温かな空気が感じられる。なかでも、大貴と希が向き合う姿を捉えた写真では、2人の穏やかな雰囲気が印象的だ。劇中で描かれる兄妹の独特でリアルな距離感は、2人が丁寧に役と向き合いながら築き上げたもの。撮影現場での2人の姿からも、その関係性を垣間見ることができる。
また、物おじせず大貴に話しかける、押しの強いしっかり者の少女・紗奈を演じた河野咲良と安田の姿を映した写真も。劇中では静かで温かなやり取りを見せるが、撮影の合間には100％の笑顔を見せるなど、和やかにコミュニケーションを取る様子が切り取られている。安田とのんが撮影の合間に監督と動きを確認する写真は、細部まで確認しながら大貴と希という人物を作り上げていく撮影現場のワンシーンとなっている。
【場面写真】癒される…満面の笑みを浮かべる安田章大＆河野咲良
今作は、自閉スペクトラム症（ASD）の兄・大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹・希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うヒューマンドラマ。安田が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活動する山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに映画化の話を持ち込んだことから企画が始動した。
また、物おじせず大貴に話しかける、押しの強いしっかり者の少女・紗奈を演じた河野咲良と安田の姿を映した写真も。劇中では静かで温かなやり取りを見せるが、撮影の合間には100％の笑顔を見せるなど、和やかにコミュニケーションを取る様子が切り取られている。安田とのんが撮影の合間に監督と動きを確認する写真は、細部まで確認しながら大貴と希という人物を作り上げていく撮影現場のワンシーンとなっている。