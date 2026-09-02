ジェニファー・アニストン、催眠術師恋人とのトラブルは瞑想で解決！
ドラマ『フレンズ』で知られるジェニファー・アニストンは、7歳年下の催眠術師の恋人とトラブルになりそうな時、瞑想で解決するそうだ。ジェニファーが昨年から交際している恋人ジム・カーティスが、ポッドキャストで明かした。
【写真】ジェニファー・アニストン、恋人は7歳年下＆100万フォロワーの催眠術師 頬寄せ2ショット公開
8月31日配信の『Jamie Kern Lima Show』に出演したジムは、ジェニファーと現在「ハネムーン期」の真っただ中にあると語り、順調交際をアピール。
「僕らはよく瞑想し、よく話し合います。恋愛関係のステージによって、異なるツールが役立つと思います」と話し、トラブルを解決する際、交際1年半の2人には「瞑想と受容、理解…そういったもの」が役に立つとコメント。「ハネムーン期には、巨大なハンマーのようなツールを使う必要はありません」と語り、ジェニファーとは「非常にうまくいっている」と明かした。
ジムとジェニファーは昨年7月、友人たちと一緒にスペイン・マヨルカ島の沖合に浮かぶヨットで休暇を過ごす様子をパパラッチにキャッチされ、交際が発覚。同年11月には、ジェニファーがインスタグラムで「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」とキャプションを添えて2ショットをシェアし、関係を公表した。ジムがインスタグラムで100万人以上のフォロワーを抱える催眠術師であることも話題を呼んだ。
ジムはポッドキャストで、「地に足がついていて、オープンで、思いやりがあり、優しくて、愛情深い人というのが、僕の彼女に対する印象。彼女には親友グループがいて、家族のような関係です。ですので、僕もその一員になることが出来たこと、家族に歓迎されたことを、嬉しく思っています」とコメント。
そして、「彼女のように心が広く、優しく、愛情深い人と交際できることに本当に感謝しています」と幸せそうに語った。
【写真】ジェニファー・アニストン、恋人は7歳年下＆100万フォロワーの催眠術師 頬寄せ2ショット公開
8月31日配信の『Jamie Kern Lima Show』に出演したジムは、ジェニファーと現在「ハネムーン期」の真っただ中にあると語り、順調交際をアピール。
ジムとジェニファーは昨年7月、友人たちと一緒にスペイン・マヨルカ島の沖合に浮かぶヨットで休暇を過ごす様子をパパラッチにキャッチされ、交際が発覚。同年11月には、ジェニファーがインスタグラムで「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」とキャプションを添えて2ショットをシェアし、関係を公表した。ジムがインスタグラムで100万人以上のフォロワーを抱える催眠術師であることも話題を呼んだ。
ジムはポッドキャストで、「地に足がついていて、オープンで、思いやりがあり、優しくて、愛情深い人というのが、僕の彼女に対する印象。彼女には親友グループがいて、家族のような関係です。ですので、僕もその一員になることが出来たこと、家族に歓迎されたことを、嬉しく思っています」とコメント。
そして、「彼女のように心が広く、優しく、愛情深い人と交際できることに本当に感謝しています」と幸せそうに語った。