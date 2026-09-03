ポール・ラッドとジェナ・オルテガが父娘役で共演するA24製作の異色スリラー『Death of a Unicorn』が、邦題『ユニコーンを轢いた』として2027年1月8日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開されることが決定した。あわせて特報映像が到着している。

“ユニコーンを轢いた”──。物語は、弁護士のエリオット（ラッド）と娘のリドリー（オルテガ）が、美しい山道でユニコーンを車ではねてしまうところから始まる。ふたりが向かっていたのは、エリオットの億万長者の雇用主が待つ週末の別荘。やがてユニコーンが驚異的な治癒能力を持つことが判明し、その力を利用しようとする人間たちの欲望が、恐るべき惨事を招いていく。

特報は、ユニコーンが人間たちに襲いかかる様子を描いた古いタペストリーから幕を開ける。山々に囲まれた道を急ぐエリオットとリドリーだったが、次の瞬間、車が“何か”に衝突。急停車したふたりは、恐る恐る後方を振り返り、目の前の光景に絶句する。おとぎ話では美しく穏やかな存在として親しまれてきたユニコーンを、容赦ない“神獣”として描く異色作のはじまりを収めた映像だ。

監督・脚本を務めたのは、本作が長編監督デビューとなるアレックス・シャーフマン。『ミッドサマー』（2019）『エディントンへようこそ』（2025）のアリ・アスターが製作総指揮に名を連ねた。

シャーフマンが着想を得たのは、ニューヨークのメトロポリタン美術館クロイスターズ分館に所蔵されている連作タペストリー「ユニコーン狩り」。15世紀末から16世紀初頭に制作された全7点の作品には、狩人たちがユニコーンを追跡し、激しい抵抗の末に殺害して城へ運ぶまでが描かれている。ユニコーンの角が持つとされた治癒や浄化の力も、本作の物語に取り入れられた。

共演には、『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）のウィル・ポールター、『ある女流作家の罪と罰』（2018）のリチャード・E・グラント、『ジュラシック・パークIII』（2001）のティア・レオーニらが集結。ポールター、グラント、レオーニは、ユニコーンの力に目を付ける大富豪一家を演じる。

本作は2025年3月、米サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）映画祭でワールドプレミアを迎え、同月に米国公開された。日本ではR15+指定、上映時間は107分となる。

映画『ユニコーンを轢いた』は2027年1月8日（金）、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。