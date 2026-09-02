現在実施されている『くら寿司』と『ちいかわ』のコラボキャンペーン。このキャンペーンをめぐってSNS上で《フィギュアがひとつも出ない》といった困惑の声が上がる中、メルカリに大量出品されていることが判明。運営に対して疑念の目が向けられている。

【写真】ファンが欲しがっている、くら寿司のちいかわフィギュア

今回で4回目の開催となるコラボキャンペーン。ちいかわをモチーフにしたコラボメニューや、一定金額のお会計ごとに限定オリジナル景品がもらえるといったお楽しみが企画されている。

「中でも人気なのが、食べ終えた皿を回収ポケットに投入すると挑戦できるゲーム“ビッくらポン！”の景品でしょう。ゲームで当たりが出るとプレゼントがもらえるのですが、今回のキャンペーン限定の可愛らしいオリジナル景品がいろいろと用意されており、話題になっています」（エンタメ誌ライター）

“ビッくらポン！”で当たるちいかわコラボの景品は、フィギュアが全5種類、缶バッチが全8種類、アクリルマグネットが全8種類。これらは、くら寿司に来て“ビッくらポン！”をやって当てなくては手に入らないグッズだけに、ファンからも注目を集めている。

しかし、この景品に対して一部で困惑の声が上がっているのだ。SNS上には

《フィギュアがひとつも出ない》

《12000食べてフィギュア0だった》

《カプセル53個頑張ったけど、ちいかわフィギュアだけでない》

といった投稿が続出。

運営側を疑う声も

さらに、店舗スタッフがフィギュアを抜いているのではないかと運営側を疑う声さえ上がる事態に。実際、メルカリにフィギュアが大量出品されていることがわかっており、

《メルカリ覗いたら…店員さん絶対やってますよね》

《1個当てるのも難しいのにコンプなんて》

《この出品は中抜き以外有り得ない》

《メルカリの出品、くら寿司本社がどう思うか知りたい》

《フルコンプや大量に景品出してる人この人以外にもたくさんいた。くら寿司のコンプラどないなってんの？》

などとあやしむ声も上がっている。

今回のコラボキャンペーンについて疑念の目が向けられる中、9月4日からは予定通り第2弾コラボキャンペーンをスタートさせるようだ。

「ちなみに第2弾では、合計金額3000円ごとにオリジナル湯呑み1個がもらえるようです。4種類のデザインが用意されており、先着100万名にプレゼントとのこと。また、“ビッくらポン！”でのプレゼントもオリジナル景品がなくなるまでは続くようです」（前出・エンタメ誌ライター）

人気キャラクターとのコラボレーションで、今回のような疑念が生まれるのは初めてではない。このまま放置してしまっては、運営側にとっても悪影響だろう。客に不信感を抱かせないような運営体制をとってくれることを期待したい。

週刊女性PRIME