『風、薫る』“柳生”中村倫也が再登場 不可解な言動に視聴者ザワつく「何を企んでいる？」「敵か味方か」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」（第113回）が2日に放送され、中村倫也演じる内務省衛生局の柳生が再登場。彼の不可解な言動が描かれると、ネット上には「柳生さんは何を企んでいる？」「意図はなんだろ…」「敵か味方か」といった声が集まった。
【写真】派出看護で商売をしていた寛太（藤原季節）
しのぶ（木越明）が派出看護に関する悪評を耳にし、りん（見上）と直美（上坂）に報告に来る。噂の真相を確かめるため悪質な派出看護会を訪ねると、そこには寛太（藤原季節）の姿があった…。
そんな中、直美は取締りを求めて、りんと共に内務省衛生局の柳生を訪ねる。「また会えて光栄だな」と二人を迎えた柳生は、悪質な派出看護会の噂を知っていると明かしつつ「何事も初めのうちは玉石混交になるのは当然」と語る。
りんが、悪質な派出看護会の存在は患者の命に関わる問題だと説明すると、直美は「取締りなど、何か手を打っていただけないでしょうか？」と打診。りんと直美が深々と頭を下げると、柳生は「分かった。まずはその実態を調査することを検討しよう」と応じる。
りんと直美が帰ったあと、そばにいた職員は「すでに調査を始められているのに、なぜ？」とポツリ。この問いかけに柳生は書類に目を落としながら、ただ黙ってみせるのだった。
中村扮する柳生が再登場すると、ネット上には「きたー!! かっこいいー」「仕草一つ一つに色気が凄い」などの反響が寄せられた一方、調査を初めているにも関わらず、りんと直美には「調査することを検討しよう」と答えるなど、彼の不可解な言動には「柳生さんは何を企んでいる？」「意図はなんだろ…」「なんか含みがあるねぇ」「裏に何かありそう。敵か味方か」といった投稿が相次いでいた。
【写真】派出看護で商売をしていた寛太（藤原季節）
しのぶ（木越明）が派出看護に関する悪評を耳にし、りん（見上）と直美（上坂）に報告に来る。噂の真相を確かめるため悪質な派出看護会を訪ねると、そこには寛太（藤原季節）の姿があった…。
りんが、悪質な派出看護会の存在は患者の命に関わる問題だと説明すると、直美は「取締りなど、何か手を打っていただけないでしょうか？」と打診。りんと直美が深々と頭を下げると、柳生は「分かった。まずはその実態を調査することを検討しよう」と応じる。
りんと直美が帰ったあと、そばにいた職員は「すでに調査を始められているのに、なぜ？」とポツリ。この問いかけに柳生は書類に目を落としながら、ただ黙ってみせるのだった。
中村扮する柳生が再登場すると、ネット上には「きたー!! かっこいいー」「仕草一つ一つに色気が凄い」などの反響が寄せられた一方、調査を初めているにも関わらず、りんと直美には「調査することを検討しよう」と答えるなど、彼の不可解な言動には「柳生さんは何を企んでいる？」「意図はなんだろ…」「なんか含みがあるねぇ」「裏に何かありそう。敵か味方か」といった投稿が相次いでいた。