舞台オリジナル「男子プリキュア」の新しい物語！ ファッションがテーマの『カラフルランウェイ！プリキュア』The Stage上演決定
舞台オリジナルの「男子プリキュア」たちの新しい物語となる『カラフルランウェイ！プリキュア』The Stageが、12月に東京と大阪で上演されることが発表された。
【写真】『カラフルランウェイ！プリキュア』The Stageキャスト陣
どんな困難にも立ち向かう少女たちの物語を描き、幅広い世代に愛されてきた「プリキュア」シリーズ。20周年のアニバーサリーイヤーとなった2023年、プリキュアシリーズ初の舞台作品として 『Dancing☆Starプリキュア』The Stage が誕生し、約3年間で計60公演を上演した。そして2026年--。舞台オリジナル「男子プリキュア」たちの新しい物語が、ついに幕を開ける。
今回のテーマはファッション！ 彼らの等身大の日常とプリキュアとしての使命を描くオリジナルストーリー、舞台ならではの演出、目の前で繰り広げられる歌＆アクションで色鮮やかなランウェイのように輝く、新たなプリキュアの世界を届ける。
原作は東堂いづみ、スーパーバイザーに鷲尾天（東映アニメーション）、キャラクターデザインに川村敏江、脚本・演出にほさかようが顔をそろえる。
キャストにはキュアシルエット／神白彩人役に横山賀三、キュアコラージュ／蜂針衣月役に三井淳平、キュアフラッシュ／御厨王子役に北出流星、キュアトラッド／エンビー役に井出卓也、百瀬昭彦役に天野旭陽、ボガート 役に松岡拳紀介、バンシー役に田口司、ゴシック役に吉原雅斗が発表に。
発表にあわせて川村敏江描き下ろしのイラストを使用したキービジュアルも公開された。
『カラフルランウェイ！プリキュア』The Stageは、12月5日～13日東京・天王洲 銀河劇場、12月26日・27日大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演。
【写真】『カラフルランウェイ！プリキュア』The Stageキャスト陣
どんな困難にも立ち向かう少女たちの物語を描き、幅広い世代に愛されてきた「プリキュア」シリーズ。20周年のアニバーサリーイヤーとなった2023年、プリキュアシリーズ初の舞台作品として 『Dancing☆Starプリキュア』The Stage が誕生し、約3年間で計60公演を上演した。そして2026年--。舞台オリジナル「男子プリキュア」たちの新しい物語が、ついに幕を開ける。
原作は東堂いづみ、スーパーバイザーに鷲尾天（東映アニメーション）、キャラクターデザインに川村敏江、脚本・演出にほさかようが顔をそろえる。
キャストにはキュアシルエット／神白彩人役に横山賀三、キュアコラージュ／蜂針衣月役に三井淳平、キュアフラッシュ／御厨王子役に北出流星、キュアトラッド／エンビー役に井出卓也、百瀬昭彦役に天野旭陽、ボガート 役に松岡拳紀介、バンシー役に田口司、ゴシック役に吉原雅斗が発表に。
発表にあわせて川村敏江描き下ろしのイラストを使用したキービジュアルも公開された。
『カラフルランウェイ！プリキュア』The Stageは、12月5日～13日東京・天王洲 銀河劇場、12月26日・27日大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演。