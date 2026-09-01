伊藤あさひ＆武藤潤ダブル主演『ふったらどしゃぶり』シーズン2決定 “恋人同士”になった二人の日々、“愛の形”を描く
俳優の伊藤あさひと武藤潤（原因は自分にある。）がダブル主演するドラマ『ふったらどしゃぶり』のシーズン2『ふったらどしゃぶり メロウレイン』の放送が決定。MBSほかにて11月5日よりスタートする。
【写真】整（伊藤あさひ）×一顕（武藤潤）が座って見つめ合う 『ふったらどしゃぶり』シーズン2別ビジュアル
原作はWEB小説マガジン「fleur（フルール）」（KADOKAWA）で連載され、2013年にフルール文庫版が発刊、2018年に新書館ディアプラス文庫として新装版が発売された、大人の愛と性に迫った一穂ミチのBL代表作「ふったらどしゃぶり When it rains,it pours」。2025年1月に実写ドラマ化し、シーズン1が放送された。
家電メーカーの総務部で働く整役には、シーズン1以降、ドラマ『スピナーベイト』やミュージカル『エリザベート』の出演に加え、2027年の上演が決定しているミュージカル『モーツァルト！』の主演を務めるなど話題作への出演が続く伊藤あさひ。
また、整の恋人で、本作では家族との関係性にも翻弄される一顕役には、ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーであり、配信ドラマ『フライング花嫁』での主演に加え、舞台『FINALFANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』などでも活躍する武藤潤が続投。監督はシーズン1に続き高橋名月が務める。
一通の間違いメールをきっかけに、お互いの「性の悩み」を共有し、一夜を共にした萩原一顕（武藤）と半井整（伊藤）。その互いの想いを確かめ合ってから4ヵ月後。大阪出向から帰ってきた一顕と、その間に一人暮らしを始めていた整。4ヵ月の空白を埋めるように、ついにふたりは“恋人同士”として結ばれる。
二人で囲む食卓、何気ない会話--恋人として過ごす毎日のなかで、ふたりは互いの知らなかった過去や周囲との関係、そして心の中に潜む小さな嫉妬や戸惑いとも優しく向き合っていく。「恋をする順番」をすっ飛ばしていたふたりが、日々の営みを重ねながら、自分たちなりの愛の形を探っていくラブストーリーだ。
伊藤は「『ふったらどしゃぶり』続編決定です！ まだなにも決まっていない内から、やりたいと言ってきた甲斐がありました。素直にとても嬉しいです」と喜びのコメント。武藤も「続編が決まって本当に嬉しいです。まずは、いろんな方々に愛される作品になれたことに感謝しつつ、一顕と整の、前作の後の関係性や、2人のことに関してより深くまで観られる内容となるので、自分自身も脚本を読んで楽しみながら、撮影に臨めたらなと思います」とコメントを寄せた。
ドラマ特区『ふったらどしゃぶり メロウレイン』は、MBSにて11月5日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて11月5日より毎週木曜23時30分、チバテレにて11月6日より毎週金曜23時、テレビ埼玉にて11月11日より毎週水曜24時30分、とちぎテレビにて11月12日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜24時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊藤あさひ／半井整役
「ふったらどしゃぶり」続編決定です！ まだなにも決まっていない内から、やりたいと言ってきた甲斐がありました。素直にとても嬉しいです。一穂ミチ先生の原作に素敵な続編があったことに感謝し、スタッフの皆様の熱意と共に、特別な撮影の日々を過ごしたいと思っております。
そして何よりも、今回の「ふったらどしゃぶり」の続編制作はこの作品を愛してくださる皆様のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。今回は、前作のその後の整と一顕の生活のお話です。愛おしい日常が待ってるといいな。お楽しみに。
■武藤潤／萩原一顕役
「ふったらどしゃぶり メロウレイン」前作に引き続き、萩原一顕役として出演します武藤潤です。まずは、続編が決まって本当に嬉しいです。いろんな方々に愛される作品になれたことに感謝しつつ、一顕と整の、前作の後の関係性や、2人のことに関してより深くまで観られる内容となるので、自分自身も脚本を読んで楽しみながら、撮影に臨めたらなと思います。なによりも本当に一顕をまた演じて、物語の続きを楽しめることができて嬉しいです。放送、お楽しみに！！
■監督・高橋名月
「ふったらどしゃぶり」の続編、「メロウレイン」をドラマ化できると聞いたとき、作品を愛する者のひとりとして純粋にうれしかったです。また整と一顕をめぐる物語の世界をドラマとして皆さまにお届けできることが楽しみで仕方がありません。整と一顕、そして彼らを取り巻く人々の人生を少しずつ丁寧に紡いでいます。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。
■原作・一穂ミチ
ドラマ「ふったらどしゃぶり」を応援してくださった皆さまのおかげで、続編「メロウレイン」も映像化することが叶いました。本当にありがとうございます。「メロウレイン」は、恋人になった整と一顕の日々のかけらをちょこちょこと紡いだものですが、一本のお話としてまとめていただき、一視聴者として拝見するのが楽しみです。伊藤あさひさん、武藤潤さん始めキャストの皆さま、製作陣の皆さまのご尽力に心から感謝申し上げるとともに、ドラマ「ふったらどしゃぶり メロウレイン」がたくさんの方に届くよう、祈っております。どうかよろしくお願いいたします。
【写真】整（伊藤あさひ）×一顕（武藤潤）が座って見つめ合う 『ふったらどしゃぶり』シーズン2別ビジュアル
原作はWEB小説マガジン「fleur（フルール）」（KADOKAWA）で連載され、2013年にフルール文庫版が発刊、2018年に新書館ディアプラス文庫として新装版が発売された、大人の愛と性に迫った一穂ミチのBL代表作「ふったらどしゃぶり When it rains,it pours」。2025年1月に実写ドラマ化し、シーズン1が放送された。
また、整の恋人で、本作では家族との関係性にも翻弄される一顕役には、ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーであり、配信ドラマ『フライング花嫁』での主演に加え、舞台『FINALFANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』などでも活躍する武藤潤が続投。監督はシーズン1に続き高橋名月が務める。
一通の間違いメールをきっかけに、お互いの「性の悩み」を共有し、一夜を共にした萩原一顕（武藤）と半井整（伊藤）。その互いの想いを確かめ合ってから4ヵ月後。大阪出向から帰ってきた一顕と、その間に一人暮らしを始めていた整。4ヵ月の空白を埋めるように、ついにふたりは“恋人同士”として結ばれる。
二人で囲む食卓、何気ない会話--恋人として過ごす毎日のなかで、ふたりは互いの知らなかった過去や周囲との関係、そして心の中に潜む小さな嫉妬や戸惑いとも優しく向き合っていく。「恋をする順番」をすっ飛ばしていたふたりが、日々の営みを重ねながら、自分たちなりの愛の形を探っていくラブストーリーだ。
伊藤は「『ふったらどしゃぶり』続編決定です！ まだなにも決まっていない内から、やりたいと言ってきた甲斐がありました。素直にとても嬉しいです」と喜びのコメント。武藤も「続編が決まって本当に嬉しいです。まずは、いろんな方々に愛される作品になれたことに感謝しつつ、一顕と整の、前作の後の関係性や、2人のことに関してより深くまで観られる内容となるので、自分自身も脚本を読んで楽しみながら、撮影に臨めたらなと思います」とコメントを寄せた。
ドラマ特区『ふったらどしゃぶり メロウレイン』は、MBSにて11月5日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて11月5日より毎週木曜23時30分、チバテレにて11月6日より毎週金曜23時、テレビ埼玉にて11月11日より毎週水曜24時30分、とちぎテレビにて11月12日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜24時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■伊藤あさひ／半井整役
「ふったらどしゃぶり」続編決定です！ まだなにも決まっていない内から、やりたいと言ってきた甲斐がありました。素直にとても嬉しいです。一穂ミチ先生の原作に素敵な続編があったことに感謝し、スタッフの皆様の熱意と共に、特別な撮影の日々を過ごしたいと思っております。
そして何よりも、今回の「ふったらどしゃぶり」の続編制作はこの作品を愛してくださる皆様のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。今回は、前作のその後の整と一顕の生活のお話です。愛おしい日常が待ってるといいな。お楽しみに。
■武藤潤／萩原一顕役
「ふったらどしゃぶり メロウレイン」前作に引き続き、萩原一顕役として出演します武藤潤です。まずは、続編が決まって本当に嬉しいです。いろんな方々に愛される作品になれたことに感謝しつつ、一顕と整の、前作の後の関係性や、2人のことに関してより深くまで観られる内容となるので、自分自身も脚本を読んで楽しみながら、撮影に臨めたらなと思います。なによりも本当に一顕をまた演じて、物語の続きを楽しめることができて嬉しいです。放送、お楽しみに！！
■監督・高橋名月
「ふったらどしゃぶり」の続編、「メロウレイン」をドラマ化できると聞いたとき、作品を愛する者のひとりとして純粋にうれしかったです。また整と一顕をめぐる物語の世界をドラマとして皆さまにお届けできることが楽しみで仕方がありません。整と一顕、そして彼らを取り巻く人々の人生を少しずつ丁寧に紡いでいます。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。
■原作・一穂ミチ
ドラマ「ふったらどしゃぶり」を応援してくださった皆さまのおかげで、続編「メロウレイン」も映像化することが叶いました。本当にありがとうございます。「メロウレイン」は、恋人になった整と一顕の日々のかけらをちょこちょこと紡いだものですが、一本のお話としてまとめていただき、一視聴者として拝見するのが楽しみです。伊藤あさひさん、武藤潤さん始めキャストの皆さま、製作陣の皆さまのご尽力に心から感謝申し上げるとともに、ドラマ「ふったらどしゃぶり メロウレイン」がたくさんの方に届くよう、祈っております。どうかよろしくお願いいたします。