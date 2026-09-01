news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「伊勢神宮近く…いまだ鎮火せず 商店街ほぼ全焼 出火原因を調査」についてお伝えします。

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一夜明けても焼け跡からのぼる白い煙。消防隊員のそばで、放水も行われています。ここで、8月31日…

「三重県伊勢市の上空です。すさまじい勢いの炎が見えます」

8月31日午後3時20分ごろ、伊勢神宮の外宮から600メートルほどの場所にある商店街で火事がありました。店舗が燃えあがり、火の粉が舞い落ちる様子も。火は商店街全体に燃え広がり、消防車など15台以上が出動し、発生からおよそ4時間後、午後7時半ごろにほぼ消し止められました。

火事によるケガ人はいませんでした。

消防によりますと、住宅や店舗などあわせて58棟の建物に被害が出ています。商店街で洋品店を営むという女性は…

商店街で店を営む女性「みんな（商店街の人）一睡もしてないみたいで。やっぱり精神的に見てたらつらいですよね。私も母のあとを継いで店をやってたんですけど、考えると胸が詰まります。残念です。やっぱり残念です」

出火から丸1日がたちましたが、いまだ鎮火には至っていません。消防は、駅側から見て右側にあった建物が火元である可能性が高いとみて、出火原因などを調べています。