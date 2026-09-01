不二家は、75周年を迎えた「ミルキー」とB－Rサーティワンアイスクリームとのとろ～りあまいコラボレーションとして、サーティワンアイスクリームとのコラボフレーバーをイメージした菓子・洋菓子商品を、9月1日から発売する。

不二家は、今年で75周年を迎えたロングセラーキャンディ「ミルキー」と、サーティワンアイスクリームのコラボレーション商品を9月1日に発売する。昨年初めてサーティワンアイスクリームで実施した不二家とのコラボレーションが、幅広い世代の消費者に好評を得たことから、今年は75周年を迎え今なお世代を超えて愛され続ける「ミルキー」とのコラボレーション商品を、不二家から3品、サーティワンアイスクリームから2フレーバー同時発売する。「ミルキー」のやさしい味わいと可愛らしい世界観に、サーティワンアイスクリームならではのフレーバーをイメージしたコラボ商品を届ける。

9月1日からサーティワンアイスクリームで発売するコラボフレーバーをイメージした菓子商品を発売する。サーティワンアイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーがひとつになった「ポッピングミルキー」と、ショートケーキとミルキーのおいしさが一緒に楽しめる「ミルキーショートケーキ」の味わいを表現した。また、パッケージにはサーティワンアイスクリーム店舗で使える50円引きクーポン（一部店舗を除く、有効期限は9月1日から来年7月31日まで）付き。ぜひこの機会に、今だけの特別なコラボレーションを楽しんでほしい考え。

「サーティワンチョコレート（ポッピングミルキー風味）袋」は、サーティワンアイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーがひとつになった夢のコラボフレーバー「ポッピングミルキー」の見た目と味わいをイメージした、こだわりの品質となっている。ピンクとグリーンのつぶつぶラムネとはじけるパチパチキャンディが入ったミルキー風味の白いチョコレートに、さわやかなミント風味のピンク色の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレート。サーティワンアイスクリーム店舗で使用できる50円引きクーポン付きとなっている。

「サーティワンミルキー（ミルキーショートケーキ風味）袋」は、見た目も味も、サーティワンアイスクリームとのコラボフレーバー「ミルキーショートケーキ」をイメージしたこだわりの品質となっている。スポンジ風味とシャンテリークリーム風味のハーフ＆ハーフの生地に、苺風味のフリーズドライを入れたミルキー。サーティワンアイスクリーム店舗で使用できる50円引きクーポン付きとなっている。



「サーティワン アイスクリーム監修とろ～り苺ソースのミルキーショートケーキ」

不二家洋菓子店に登場するのは、コラボフレーバー「ミルキーショートケーキ」をイメージしたドームケーキ。ここだけのペコちゃんとサーティワンアイスクリームフレーバーのコラボペーパープレートにもぜひ注目してほしいという。

「サーティワン アイスクリーム監修とろ～り苺ソースのミルキーショートケーキ」は、バニラムースととろ～り苺ソースをミルキーグラサージュで包み込んだドームケーキ。サーティワンアイスクリームとのコラボフレーバー「ミルキーショートケーキ」をイメージした、まるでアイスクリームのような見た目も楽しい一品となっている。コラボ限定お団子ヘアのペコちゃんが可愛いペーパープレート付き。

サーティワンアイスクリームではコラボフレーバーが登場する。「ミルキーショートケーキ」は、まろやかでコクのあるシャンテリークリーム風味アイスクリームに、卵の風味と香ばしさが感じられるスポンジケーキ風味アイスクリームと、ショートケーキのいちごをイメージしたいちご果肉入りソルベを合わせた。甘くコクのあるミルキー風味リボンは、ミルキーのれん乳入りとなっている。

「ポッピングミルキー」は、サーティワンアイスクリームの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージしたアイスクリームがひとつになった夢のコラボフレーバーがパワーアップして登場する。ミルキー風味アイスクリームとミルキー風味リボンにはミルキーのれん乳を使用し、コクや深みをアップした（従来品比）。

［小売価格］

サーティワンチョコレート（ポッピングミルキー風味）袋：オープン価格

サーティワンミルキー（ミルキーショートケーキ風味）袋：オープン価格

サーティワン アイスクリーム監修とろ～り苺ソースのミルキーショートケーキ：626円

（すべて税込）

［発売日］9月1日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp

B-R サーティワン アイスクリーム＝https://www.br31.jp