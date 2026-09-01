今年1月に公表された大規模な金銭問題と営業自粛の経緯

「ここからが本番の全容解明になる」元刑事が指摘する中野ブロードウェイ2億円強盗の不可解な逃走劇

【旧統一教会トップに懲役２年】「政教癒着」韓国での実刑判決から見る日本の盲点を元警視庁刑事が解説

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元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。