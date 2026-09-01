電気・ガス・水が止まった！そんなときに温かいごはんはどう作る？すぐできる備えとは

【ポリCOOKの「袋ひとつで、もっとおいしく」Vol.5】東京・練馬区を拠点に、ポリ袋を使った調理法「ポリCOOK®」を広める料理講座を主宰するポリCOOKさん。日本災害食学会での入賞経験を持ち、自治体や企業での講座実績も多数。洗い物なし、アレルギー対応も簡単、栄養も逃げない--いいことづくめのポリ袋調理の実践法だけでなく、防災の知識まで毎回わかりやすくお届けします。

9月1日は防災の日。災害食や防災グッズは準備していても、「ライフラインが止まったら、どうやって料理する？」まで考えたことはありますか？災害時でも温かい食事が食べられると、心も体もほっとします。今回は、家庭でできる「温かい食事づくりのための備え」についてお伝えします。

◆ライフライン停止時の料理方法と、電気・ガス・水道それぞれの復旧目安

大きな災害では、電気・ガス・水道が同時に使えなくなることがあります。過去の大規模災害で、9割程度まで復旧に要した日数は



・東日本大震災 （2011年3月11日） 電気6日／水道24日／ガス34日



・阪神淡路大震災（1995年1月17日） 電気2日／水道37日／ガス61日



かかりました。

今後想定されている首都直下地震では、電気1週間／水道1ヶ月／ガス2ヶ月程度と予想されています。つまり、停電よりも



・火が使えない



・水が使えない



期間のほうが長くなる可能性があります。

備蓄食品は、そのまま／水を加えれば食べられるものも備えますが、やはり、家にある食材を工夫して温かいものを食べるために、カセットコンロが大変役立ちます。災害時の食事づくりの中心になります。

カセットコンロがあれば、ご飯は鍋でもフライパンでも炊けます。しかし、一番困るのは、鍋を洗う水がないことです。その場合は、鍋が汚れないポリ袋調理を知っていると役立ちます。

画像：ポリ袋調理は鍋が汚れません

普段にもおすすめ缶詰ご飯のレシピ

ポリCOOK保温 缶詰でカオマンガイ風







湯煎できるポリ袋は、第1回コラムでご紹介。

◆ポリ袋でごはんを炊くと、カセットガスはどのくらい消費する？備蓄量の考え方

ポリ袋でごはんを炊いて検証したところ、カセットボンベ1/3本分のガスを使用しました。鍋や火力にもよりますが、1本で約3回炊飯できることになります。

必要な本数は、「何日間」「どのような調理をするか」で変わります。我が家は、1日1回は温かい食事を食べること想定しています。ポリ袋調理でごはんとおかずを同時調理すると1日1本が必要です。しかし、冬の寒い時期はガスの気化が鈍くなり、効率が落ちることがあります。そのため、冬は普段の約1.5倍を目安にしています。

したがって、我が家のカセットガスの備蓄は、1日2本×7日間=14本が目安です。余裕をもって備えると、お湯を沸かしてあたたかい飲み物も飲めます。皆様のご家庭では、何本備蓄しますか？





◆カセットコンロの買い替え目安とカセットボンベの消費期限

意外かもしれませんが、カセットコンロにも寿命があります。結婚時に購入したカセットコンロは毎年冬の鍋で使っていましたが、14年目に使おうとしたら点火しなかった経験があります。

カセットコンロは製造後約10年が買い替えの目安とされおり、本体内部のゴム部品（Oリング）が経年劣化します。また、カセットボンベも製造後約7年が使用期限の目安です。

我が家の期限切れを防ぐ管理法（ラベルとローリングストック）をご紹介します。



カセットコンロとカセットボンベには、製造年月日が記載されています。



・カセットコンロ：側面のラベル



・カセットボンベ：底に印刷



これをもとに、自分で「製造年月日と交換時期」買いたラベルを見やすい場所に貼っています。

例えば、製造日◯年◯月、買い替え目安10年。



あとは、毎年、冬に鍋料理をしながら、家族で点検しています。普段から使い、使った分を買い足すローリングストックなら、期限切れを防ぎやすくなります。

防災の日は「使ってみる日」

防災の日は、備蓄を確認するだけでなく、実際に使ってみる日にしてみませんか。



・カセットコンロを出してお湯を沸かしてみる。



・ポリ袋でごはんを炊いてみる。



・沸かしたお湯を効率よく使うことを考えてみる。



そんな小さな体験が、いざというときの安心につながります。

災害時の食事は、いつも家にある道具と食材を工夫して作ることが基本です。今年の防災の日は、ぜひご家庭のキッチンで、「食の防災訓練」をはじめてみませんか。

ポリCOOK／ポリ袋を使った湯煎調理法「ポリCOOK®」を広める料理講座を東京・練馬区で主宰。日本災害食学会2023年学術大会入賞。農林水産省『いまどき！家庭備蓄』にも掲載。クックパッドでレシピを多数公開中。