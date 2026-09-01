北村匠海が“怖すぎる”エリート警察官に！ 映画『シャドウワーク』新場面写真解禁
吉岡里帆と奈緒がダブル主演する映画『シャドウワーク』より、北村匠海演じるエリート警察官・晋一の新場面写真2点が解禁となった。
【写真】歪んだ支配欲と暴力性をむき出しにする晋一（北村匠海）の新場面写真
佐野広実の同名小説を映画化する本作は、配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルターを舞台に、声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンス。主人公の紀子を演じるのは吉岡里帆。もう一人の主役・薫には奈緒。監督は吉野竜平が務め、善悪では語れない社会のゆがみに鋭く切り込む。
日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。絶望の中、入院先の看護師・路子に救われ、配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞に身を寄せる。そこでは暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。
やがて＜おうち＞が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、とある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に＜おうち＞の存在へとたどり着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく-。
北村が演じるのは、主人公のひとりである刑事・薫（奈緒）の別居中の夫で、警察庁捜査二課に勤めるエリート警察官・晋一。薫からDV被害を訴えられるも、その地位と組織の力を利用して訴えをもみ消そうとし、別居後もなお執拗に彼女を追い詰めていく。
今回解禁された新場面写真には、そんな晋一の歪んだ支配欲と暴力性、そしてエリート警察官の顔の奥に潜む底知れない狂気が色濃く映し出されている。冷たい視線と佇まいだけで相手を支配するような、これまでの北村とは一線を画す強烈な威圧感が印象的だ。
作品ごとに新たな表情を見せている北村。本作では吉野竜平監督のもと、自らもアイデアを出しながら、“未だかつてない狂気”を秘めた晋一という人物像を作り上げた。変幻自在に役柄を行き来してきた北村が、本作でどんな“一線を越えた悪役”を見せるのか、期待が高まる。
映画『シャドウワーク』は、9月25日より全国公開。
※吉野竜平監督の「吉」は「つちよし」が正式表記
【写真】歪んだ支配欲と暴力性をむき出しにする晋一（北村匠海）の新場面写真
佐野広実の同名小説を映画化する本作は、配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルターを舞台に、声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンス。主人公の紀子を演じるのは吉岡里帆。もう一人の主役・薫には奈緒。監督は吉野竜平が務め、善悪では語れない社会のゆがみに鋭く切り込む。
やがて＜おうち＞が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、とある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に＜おうち＞の存在へとたどり着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく-。
北村が演じるのは、主人公のひとりである刑事・薫（奈緒）の別居中の夫で、警察庁捜査二課に勤めるエリート警察官・晋一。薫からDV被害を訴えられるも、その地位と組織の力を利用して訴えをもみ消そうとし、別居後もなお執拗に彼女を追い詰めていく。
今回解禁された新場面写真には、そんな晋一の歪んだ支配欲と暴力性、そしてエリート警察官の顔の奥に潜む底知れない狂気が色濃く映し出されている。冷たい視線と佇まいだけで相手を支配するような、これまでの北村とは一線を画す強烈な威圧感が印象的だ。
作品ごとに新たな表情を見せている北村。本作では吉野竜平監督のもと、自らもアイデアを出しながら、“未だかつてない狂気”を秘めた晋一という人物像を作り上げた。変幻自在に役柄を行き来してきた北村が、本作でどんな“一線を越えた悪役”を見せるのか、期待が高まる。
映画『シャドウワーク』は、9月25日より全国公開。
※吉野竜平監督の「吉」は「つちよし」が正式表記