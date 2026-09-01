【解説】HBO Max、日本でPrime Video＆Huluにも拡大 ─ 料金の違いは？

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の動画配信サービス「HBO Max」が、2026年10月1日より日本のPrime VideoとHuluで提供開始となる。では追加サブスクリプションとして月額1,000円から、では「HBO Max on Hulu」として月額会員向けに追加料金なしで提供される。

日本ではこれまでU-NEXTを通じてHBO Max作品が配信されてきたが、Prime VideoとHuluという新たな視聴窓口が加わることになる。もっとも、HBO Maxの日本向け単独アプリが登場するわけではなく、引き続き提携先のプラットフォーム内で利用する形式だ。

HBO Maxとは？

HBO Maxは、「ゲーム・オブ・スローンズ」「THE LAST OF US」などで知られるHBO作品を核に、Maxオリジナル、ワーナー・ブラザースの映画・ドラマ、DC作品、『ハリー・ポッター』シリーズ、カートゥーン ネットワーク、ディスカバリーチャンネルなど、WBD傘下のコンテンツを集約したサービスだ。

日本では2021年からU-NEXTがHBOおよびHBO Max作品を見放題で独占配信し、2024年9月にはWBDとの新たな独占パートナーシップにより、動画配信サービス「Max」が。約2,500作品、1万6,000エピソードを擁するブランドとして展開されてきた。

当時のサービス名は「Max」だったが、WBDは2025年夏にブランド名を「HBO Max」へ戻している。したがって今回、全く別のサービスが日本に初上陸するのではなく、これまでU-NEXTで提供されてきたブランドの配信網が拡大する形となる。

Prime VideoとHulu、追加料金の違いは？

Prime Videoでは、HBO Maxを独立した追加サブスクリプションとして契約する。Amazonプライム会員でなくても利用でき、以下の2プランから選択可能だ。

スタンダード：月額1,000円（税込）。最大1080p（HD）、同時視聴2台 プレミアム：月額1,400円（税込）。4K UHD、同時視聴4台

一方、HuluではHBO Maxだけの追加契約は不要。「HBO Max on Hulu」として、Hulu月額会員であれば追加料金なしで対象作品を見放題で楽しめる。

ただし、HuluはHBO Maxの提供開始と同じ10月1日にする。通常料金は月額1,026円から1,320円（税込）となり、レンタルや電子コミックなどに利用できる期間限定400ポイントが毎月付与される。iTunes Store、Google Play、Amazonアプリ内決済は月額1,450円（税込）。Huluチケットなど一部の契約は月額1,026円に据え置かれるが、400ポイントは付与されない。

U-NEXTでは、月額プラン2,189円（税込）の会員がHBO Max作品を追加料金なしで視聴できる。今回の発表では、U-NEXTでの提供終了や変更については触れられていない。

HBO Max作品だけを目当てに新規加入する場合は、Prime Videoのスタンダードが最も安い。すでにHuluまたはU-NEXTを契約している場合は、別途HBO Max料金を支払わずに楽しめるという違いになる。

最大の目玉は新ドラマ「ハリー・ポッター」

10月1日の提供開始時には、「ゲーム・オブ・スローンズ」「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」「THE LAST OF US」「ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室」「ランタンズ」などを配信予定。映画では『ワン・バトル・アフター・アナザー』『バービー』のほか、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』『ロード・オブ・ザ・リング』コレクションやDC作品などがラインナップされる。

今後の最大の目玉となるのが、J・K・ローリングの原作小説全7巻をシーズンごとに再映像化する新ドラマ「ハリー・ポッター」だ。シーズン1「ハリー・ポッターと賢者の石」は、Prime Video内のHBO Maxで2026年クリスマス、Huluでは12月下旬に配信予定。では日本の配信先が明らかになっていなかったが、少なくともPrime VideoとHuluで視聴できることが正式に確認された。

WBDのアジア・パシフィック地域を率いるジェームズ・ギボンズも、日本で人気の高い『ハリー・ポッター』新シリーズの公開を前に配信網を拡大すると説明している。HBO Maxは10月1日、国内で特定の一社を通じて届ける段階から、視聴者が普段利用しているサービスに応じて選べる段階へ移ることになる。

HBO Maxは2026年10月1日よりPrime VideoおよびHuluで提供開始。新ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」は同年12月下旬に日本配信予定。

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